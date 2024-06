Vedení FAČR vyhodnotí případ Sadílkova zranění a jeho komunikaci až po Euru

Michal Sadílek se v sobotu na soustředění ve Schladmingu nezranil na kole, jak původně uvedlo vedení národního týmu, ale při jízdě na tříkolce. Pětadvacetiletý záložník kvůli tržné ráně v oblasti bérce na poslední chvíli přišel o účast na nadcházejícím mistrovství Evropy.

„Ano, zabývali jsme se tím. Jsme si vědomi, že k chybě v komunikaci došlo. Mluvil o tom i trenér Hašek a vedení reprezentace se za to také omluvilo. Zranění je tragédie lidská, ale i sportovní, bude nám chybět kvalitní středopolař. Je týden do prvního zápasu s Portugalskem, naším cílem je uspět. Euro budeme hodnotit po jeho skončení poté, tento případ bude součástí celého balíku. S chybou, ke které došlo, nejsme spokojení, ale teď z ní nebudeme vyvozovat žádné důsledky a zasahovat do mikroklimatu v týmu, které je velmi dobré,“ řekl Fousek po středečním jednání.

Trenér Hašek odmítl, že by jeho svěřenec jakkoliv porušil týmová pravidla, aktivitu měl povolenou. Zároveň na tiskové konferenci po vítězné generálce se Severní Makedonií v Hradci Králové zdůraznil, že na tříkolce ve Schladmingu jezdily i desetileté děti.

„O zranění jsem se dozvěděl den po mém odjezdu z Rakouska, kam jsem na dva dny za reprezentací vyrazil. Čáru za případem Sadílek jsme udělali v Hradci po zápase s Makedonií, kdy se k tomu trenér a hráči vyjádřili naposledy. Je to uzavřené, chyba v komunikaci se nám nelíbila, ale hlavně se na to díváme jako na lidskou tragédii a oslabení mužstva. Pak to vyhodnotíme,“ uvedl Fousek.

Český záložník Michal Sadílek během přípravného zápasu proti Maltě

Nominaci na šampionát místo Sadílka dodatečně doplnil jiný záložník Petr Ševčík ze Slavie. „Pokud vím, trenéři kromě něj zvažovali ještě jednoho dalšího hráče. Byla také možnost, že už by nebyl povolán nikdo a tým by odjel jen s pětadvaceti hráči. Ševčík své kvality již dříve i v národním týmu dokázal,“ dodal předseda FAČR.