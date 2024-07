Přiznejte se: baví vás fotbalové mistrovství Evropy? Favoritům stačí údržba

„Jsem si jistý, že jsme se vydali na scestí,“ pokýval smutně hlavou a zadíval se před sebe, kamsi do prázdna: „Fotbal sleduje stále víc a víc lidí, přitom je čím dál méně zábavný. Zapomínáme na to, co z něj kdysi udělalo nejlepší hru na světě. Když nezaručíme, že bude na hřišti k vidění něco krásného, zůstane už jen byznys. A jednou asi přestane záležet i na tom, kolik lidí fotbal sleduje. Ubývá hráčů, kteří si opravdu zaslouží pozornost, během pár let jich bude ještě méně, takže fotbal bude čím dál větší nuda. Divácký boom, který teď zažíváme, skončí.“

Že by to Bielsa zase trefil?

Moudrý muž, jemuž jezdíval do Argentiny naslouchat i nejúspěšnější kouč současnosti Pep Guardiola, má zjevně o budoucnost fotbalu strach.

A pokud pozorně sledujete probíhající Euro, dost možná vás přepadá podobná úzkost.

Jim se snad nechce běhat!

Přiznejme si to úplně natvrdo: turnaj, který vrcholí úterním a středečním semifinále a v neděli pozná nového šampiona, nebaví.

Zatím jen třikrát padlo v zápase pět a víc gólů.

Celkový průměr branek na utkání 2,25? I to je bída, vždyť na minulém Euru vyšplhal na hodnotu 2,78.

Vrchní favorité Anglie s Francií se do semifinále dopachtili přes hodně ospalé výkony.

Kdo hrál vyloženě sympaticky, ten už je out.

Jediná výjimka? Španělsko, které stihlo v pěti zápasech jedenáct gólů a svěžím energickým stylem si získalo spoustu sympatií. S neokoukaným mladým kádrem se večer pokusí odstavit Francouze, kteří za celý turnaj ještě nedali gól ze hry a mezi nejlepší čtyřku se protlačili jen díky trefám z penalt a soupeřům, kteří stříleli do vlastní branky.

Srovnání Španělska a Francie před semifinálovým zápasem.

To vypovídá o lecčem: jako by letos k úspěchu stačilo opravdu zoufale málo. Údržba, která nikoho nestrhne – a pak jeden dva silné momenty, které nezáživnou podívanou rozčísnou. Platí to třeba pro Anglii, která přitom do Německa dovezla soupisku narvanou hvězdami.

„Schválně jsem se během sobotního podvečera soustředil, abych na Angličanech viděl to dobré. Skončil první poločas a povídám si pod vousy: Jim se nechce běhat!“ žasne Verner Lička, předseda Unie českých fotbalových trenérů, jehož komentáře pod názvem Vernerovka můžete pravidelně číst na iDNES.cz. „Přitom bez běhání si koledujete o malér. V obranné fázi Angličané vůbec nejsou agresivní, stáhnou se na půlku hřiště, vykrývají prostory a spoléhají na individuality, které je převedou přes ten vachrlatý most, který se pod mužstvem kýve.“

Ale proč? Copak tým s tolika superhvězdami nemá na víc? Copak se hráči bojí? Nebo jsou unavení? Nebo je trenér Southgate neumí využít? A nebo – a to by bylo zdaleka nejhorší – se ukazuje, že fotbalový mudrc Bielsa nepojmenoval budoucnost, ale současnost?

Trenér Anglie Gareth Southgate dává instrukce svým svěřencům v boji proti Slovensku.

Třeba je už teď a tady doba, kdy se fotbal okrádá o zábavu. Možná už je tak sešněrovaný čísly, daty a analýzami, že z něj postupně, ale nevratně vyprchává nápaditost, šarm a touha po uměleckém dojmu, který přitahuje davy.

„Fotbal, to přece má být daleko víc než pětiminutový sestřih akcí po zápase,“ přesvědčoval Bielsa naléhavě: „Je to kulturní projev, také způsob sebevyjádření. Právě proto se do něj celý svět zamiloval.“

Ne snad, že by se teď měl vmžiku odmilovat. Narvané stadiony v Německu ukazují, že fotbal coby show a společenská událost táhne dál. Jenže jak dlouho to vydrží, pokud ti zdánlivě nejsilnější budou dávat ostatním tak mizerný příklad?

Diváci vydrží dost, ale kdyby měly zápasy vypadat tak, jako čtvrtfinálová esence nudy v podání Angličanů, zvlášť mladší generaci by došla trpělivost. Přitom právě o ni fotbal bojuje, aby v konkurenci esportu nebo fenoménů typu MMA časem neztratil výsadní postavení.

Asi ještě není úplně namístě se bát, že by se zábava vytratila ze špičkových soutěží, kde pořád většina zápasů dokáže fanoušky strhnout. Ale Euro ukazuje nebezpečný trend: v krátkodobých turnajích už se tolik nenosí odvaha a invence, spíš nekonečné spekulování a extrémní opatrnost, která přitom zvlášť v případě top týmů s nabitými kádry vůbec není namístě.

Jako by michelinský kuchař najednou začal váhat: Kolik mám přidat koření? A kolik soli? A má vůbec ještě cenu dochucovat, když se na moje jídlo stejně stojí fronty?

Španělské zlato jako vzkaz?

Skoro to vypadá, že část fotbalových velmocí spoléhá na to, že vyžije ze svého jména. A že je nic nezavazuje, aby převedly něco extra.

„Show to bývá až ve chvíli, kdy jeden tým prohrává. Pak rozpoutá kolotoč a ukáže to nejlepší, co umí,“ všímá si Luděk Zelenka, bývalý útočník a televizní expert: „A já si říkám: Co vám dosud bránilo? Vždyť vy jste tak dobří, že jste klidně mohli vyhrát 3:0! Týmy číhají, čekají a zaplňují prostory, aby snad nedejbože někde nevznikla mezírka. Teprve když jsou v úzkých, řeknou si: A teď to rozjedeme. Hrozná škoda, že tím fotbal trpí.“

Čest výjimkám, jako je španělský kouč Luis de la Fuente. Jeho tým před turnajem s kurzem 9:1 rozhodně nepatřil k favoritům, snad právě proto holohlavý trenér usoudil, že nemá cenu hráče svazovat a omezovat v útočení. A teď? Španělé jsou hlavním adeptem na zlato a šestnáctiletý zázrak Yamal si říká o cenu pro nejlepšího hráče turnaje.

„De la Fuente se mi moc líbí. Nikde se neprsil, pracoval v ústraní a vnímal, jakým směrem se fotbal ubírá,“ oceňuje Lička: „Když povýšil k áčku, skloubil dřívější přihrávkový fenomén tiki-taka s jízdou kolegy Kloppa při největší slávě Liverpoolu. Přiznávám, že se bavím a přál bych Španělům titul.“

Ten by mohl zafungovat i jako vzkaz všem přešlapujícím.

Odvahu, prosím!

Bez ní fotbal nečeká hezká budoucnost.