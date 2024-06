Diskuze s rozhodčími jen pro kapitány, divákům na Euru pomůžou obrazovky

Ještě než v pátek poprvé na mistrovství Evropy foukne francouzský sudí Clément Turpin do píšťalky a odstartuje úvodní zápas mezi domácím Německem a Skotskem, promluvila UEFA ohledně stylu, jakým se rozhodčí budou prezentovat, a také o novinkách, které fanoušky čekají. Například využití velkoplošných obrazovek při komunikaci toho, co zrovna řeší videoasistenti. Nebo také udělování žlutých karet všem hráčům, kteří se pustí do diskuze bez kapitánské pásky.