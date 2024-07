ONLINE: Portugalsko – Francie, Ronaldo versus Mbappé. Kdo postoupí?

Další bitva dvou favoritů, další předčasné finále.

Když se spolu Portugalsko s Francií střetlo na minulém Euru naposled, skončilo to 2:2 a tři góly padly z penalt. Obě tehdy za svou zemi proměnil Cristiano Ronaldo.

Muž, který teď v Německu v osmifinále se Slovinci nejprve pokutový kop v prodloužení neproměnil, aby své zaváhání napravil v rozstřelu a pomohl své zemi mezi osm nejlepších. Daleko větší zásluhu ale měl na postupu gólman Diogo Costa – první muž, který chytil v rozstřelu tři penalty.

Žádná velká pohoda to ale proti Slovincům nebyla, naopak. S Francií to tak či tak bude o to těžší šichta, i když…

ONLINE: Portugalsko – Francie 21.00 utkání sledujeme minutu po minutě

Ani ta toho zatím na Euru příliš neukázala.

Skupinou sice prošla bez problémů a v osmifinále si poradila s Belgií 1:0, ale ta předvedená hra? V defenzivě je silná, ale trápí ji hra dopředu. Vždyť Francouzi zatím na Euru dali jen tři branky – jednu z penalty a dvě si soupeř vstřelil sám.

Co ve čtvrtfinále? Zachrání tradičně Francouze maskovaný Mbappé? Nebo se snad Ronaldo rozvzpomene, jak se dávají góly?

Sledujte v podrobné online reportáži od 21.00.