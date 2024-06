Maďarský zápal zhasnul. Nevím, co se stalo, hlesl kouč. Soupeř rozehrál šachy

On sám je symbolem vzmachu maďarské reprezentace. Byl u velkých skalpů Anglie či Německa v Lize národů, tým dostal i na minulé Euro. Italského kouče, který k zemi přilnul, mají doma rádi.

Ale jako by se opakoval scénář ze zmíněného turnaje v roce 2021, kdy tým nakonec ve skupině skončil poslední. Ospalý začátek, hloupé chyby a v prvním utkání zase tři góly ve vlastní síti. Tenkrát si na Maďarsku smlslo Portugalsko (3:0), teď Švýcaři.

„Byli jsme příliš pasivní, první půle byla opravdu, opravdu špatná. Proti tak kvalitním týmům, jako je Švýcarsko, je to po takovém rozjezdu těžké,“ litoval Rossi.

Vždyť neuběhla ani čtvrthodina a Švýcaři už opakovaně hrozili. Nepříjemný byl hlavně pohyblivý Duah, který vzápětí převzal přesnou přihrávku Aebischera a podél Gulácsiho zamířil do sítě. Měl štěstí, že jeden z beků se zrovna rozkročil, čímž posunul ofsajdovou linii.

„Je to skvělý hráč do vápna. Samozřejmě víme, že máme k dispozici famózního Embola, ale vzhledem k jeho zranění je dobré, že se i na Duaha můžeme spolehnout,“ kývnul švýcarský trenér Murat Yakin.

Ale zpět do první půle, Embolo se totiž dostane na scénu až později.

Když se Maďaři z první rány trochu oklepali, přišla druhá facka. Rovnou do šatny poslal druhý gól už zmíněný Aebischer. Jeho výsledné statistické 1+1 je mimochodem vyrovnání čísel, které nastřádal v posledních dvou sezonách dohromady. „A je to fakt skvělý pocit,“ usmíval se.

Švýcar Michel Aebischer slaví vstřelený gól.

„Věděli jsme o tom, že nebývá moc produktivní, na druhou stranu jsme si vědomi toho, že týmu může dost pomoci,“ líčil Yakin. „Má skvělé náběhy, výborně pracuje bez míče. S ním máme na papíře ohromně silnou zálohu,“ pochvaloval si.

Úplně klidný ale před lavičkami nebyl, zvlášť po hodině hry, kdy iniciativu převzal soupeř a díky preciznímu Szoboszlaiově centru přímo na hlavu Vargy dramaticky snížil.

Maďary to sice trochu nabudilo, ale nebylo jim to nic platné, Švýcaři zpomalili a počínali si zkušeně. „Využili své inteligence, upravili tempo a pro nás to bylo fakt frustrující, zvlášť ve chvíli, když přidali třetí gól,“ hlesl Rossi.

„Rád přirovnávám fotbal k šachu, a tentokrát se nám naše tahy povedly,“ těšilo jeho švýcarský protějšek. Formaci jsme nastavili z konkrétních důvodů, využili předností, abychom potlačili slabiny. Věděli jsme, že jsou schopní nás zatlačit, a tak jsme nasadili rychlé útočníky, kteří na konci hrozili,“ vysvětlil Yakin.

Statistické zajímavosti z utkání mezi Maďarskem a Švýcarskem.

Tady už může zazářit Embolo, který se dal dohromady a nastoupil jako žolík. Nejdřív jeho skvělý servis zahodil Amdouni, který si balon dal příliš z úhlu. A tak si pro gól došel sám. „Jsme rádi, že jsme ho nakonec povolali, přestože ještě na konci května nehrál,“ usmál se Yakin.

Ten má teď co se týče útoku celkem příjemně zamotanou hlavu. Těšit ho může páteční skotský výsledek 1:5 s Německem, právě ostrovní tým ho čeká ve středu ve druhém kole skupiny. Švýcarům stačí pohodlně remíza, aby měli v podstatě jistý postup.

„Ten výsledek nás překvapil,“ řekl kapitán Xhaka, který byl vyhlášen hráčem zápasu. „Pokusíme se o co nejlepší výkon.“

Zato zklamané Maďary čeká našlapané Německo. Zachránit je může ještě zápas se Skotskem, ale to už může být pozdě.