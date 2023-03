Třetí nejlepší výkon pod Šilhavým, soudí čtenáři. Exceloval debutant Jurásek

A zažil snový debut. Vždyť způsob, jakým si obhodil Mattyho Cashe, obránce anglické Aston Villy, a poté nacentroval na branku dalšího nováčka Tomáše Čvančary, zůstane v hlavách fanoušků ještě dlouho.

Rychlost, technika a netradiční řešení situací. To jsou atributy, které zdobí rodáka z Uherského Hradiště, jenž loni v zimě přestoupil do Slavie. Tam už vědí, co je levonohý krajní bek zač. Teď svůj um ukázal i na mezinárodním poli.

Hodnocení čtenářů za zápas Česko - Polsko Podívejte se, jak jste hlasovali.

V úvodním utkání kvalifikace na Euro 2024 proti Polsku si vysloužil vysokou známku 1,42.

V závěsu se drží sparťanský hlavičkář Ladislav Krejčí. A to doslova, když spolu během zápasu prakticky ukázkově fungovali na levém kraji. Juráskovu bývalému spoluhráči z brněnské Zbrojovky dali čtenáři známku 1,61.

„Hrálo se mi s ním skvěle, komunikovali jsme bez problémů. A klobouk dolů před ním. První start, skvělý výkon,“ líčil Krejčí.

Hodnocení čtenářů průměrné známky v posledních utkáních české reprezentace PŘÍPRAVA

v Turecku (1:2) 3,39

s Faerskými o. (5:0) 2,37 LIGA NÁRODŮ

ve Švýcarsku (1:2) 3,06

s Portugalskem (0:4) 3,60

ve Španělsku (0:2) 2,86

v Portugalsku (0:2) 3,07

se Španělskem (2:2) 2,38

se Švýcarskem (2:1) 2,38

A stejně to viděli čtenáři. Ocenili také výkon Jiřího Pavlenky, který si vysloužil třetí nejvyšší hodnocení (1,66), nebo fakt, že trenér Jaroslav Šilhavý navzdory předchozím vystoupením vsadil na mládí. Druhý debutant Tomáš Čvančara se umístil čtvrtý (1,67).

„Šli jsme s tou sestavou trochu do rizika, ale vyšlo nám to. Mladí kluci si řekli o další nominaci,“ chválil Šilhavý. „Ale trochu sevřený žaludek jsem měl.“

Průměrně celý tým obdržel známku 1,97. To je třetí nejlepší výsledek od září 2018, kdy současný kouč přebíral tým uprostřed probíhající Ligy národů.

Když v kvalifikaci o Euro 2020 rozhodl Zdeněk Ondrášek o porážce Anglie 2:1, obdrželi Češi od čtenářů známku 1,77. Ještě lepší si vysloužili na samotném šampionátu za postup do čtvrtfinále proti Nizozemsku (2:0), když dostali 1,65.

Reprezentaci čeká další kvalifikační utkání v pondělí, kdy se postaví Moldavsku, které v úvodním duelu remizovalo s Faerskými ostrovy 1:1.