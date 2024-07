Ideální sestava Eura podle iDNES.cz: Španělé, žádný Angličan a jeden Slovák

Poskládat ideální jedenáctku turnaje, který jednoznačně ovládl jeden tým, svádí k trochu kacířské myšlence. Co takhle sestavit tým snů fotbalového Eura jen ze zlatých Španělů? Byla by to až příliš snadná práce, ale pravda je, že na Euru 2024 kromě vítězů moc jmen nezazářilo. Jak by tedy vypadala sestava šampionátu podle iDNES.cz?