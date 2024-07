Metál od prezidenta a penalty jako superschopnost. Kdo je Diogo Costa?

Záběry, jak při osmifinálovém penaltovém rozstřelu likviduje jeden slovinský kop za druhým, společně brzy ukážou i malému Tamásovi, který letos na podzim oslaví druhé narozeniny. Třeba i on jednou půjde ve stopách tatínka, jehož pondělní představení aktuálně oslavuje celá země.

První gólman historie, který v rozstřelu na Euru chytil tři penalty.

První gólman historie, který v zápase včetně prodloužení neinkasoval a pak zavřel bránu i při pokutových kopech.

Senzačně vychytal Iličiče, Balkovce i Verbiče, načež mu dojatí veteráni Ronaldo s Pepem dlouze děkovali. Čtyřiadvacetiletý mládenec totiž oběma bardům tak trochu zachránil krk.

„Byl úžasný,“ shodli se spoluhráči.

Ronaldo v utkání o postup mezi nejlepších osm týmů turnaje pálil šance včetně penalty v prodloužení. Pepe zase chvíli před rozstřelem, ke kterému utkání mířilo, namazal do šance rychlíkovi Šeškovi a dál už se jen modlil, aby ho kolega s dvaadvacítkou na zádech zachránil.

„Byl to největší večer mého života,“ zářil Costa, jakmile s cenou pro hvězdu zápasu dorazil před novináře. „Musel jsem zůstat koncentrovaný. Až do prodloužení jsem se vlastně sotva dotkl balonu,“ vykládal.

Je pravda, že za sto dvacet minut hry měl jen dva opravdové zákroky.

Při penaltách, což je jeho výsostná disciplína, se však proměnil v neprůstřelnou zeď. Ač se svými 186 centimetry rozhodně nepatří mezi nejmohutnější brankáře světa, z chytání pokutových kopů jako by v posledních letech vypiplal svou vlastní superschopnost.

Ostatně když na sebe na podzim 2022 poprvé výrazněji strhnul pozornost fotbalových fanoušků, bylo to – jak jinak – díky penaltám: ve třech zápasech Ligy mistrů v rozmezí pouhých dvaadvaceti dnů v dresu Porta zlikvidoval hned tři, jednu z nich i Patriku Schickovi z Leverkusenu.

Od svého debutu v profesionálním fotbale má při penaltách více než dvacetiprocentní úspěšnost, což ho podle Opta dat společnosti Stats Perform řadí mezi desítku nejlepších gólmanů na kontinentu.

„Diogo je možná nejskrytější tajemství celého evropského fotbalu,“ vyprávěl trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez bezprostředně po vydřeném postupu skoro až pateticky.

Nedivte se, že s ním pořád ještě cloumaly emoce.

Vždyť Portugalcům k dokonalému rozuzlení chybělo snad jen to, aby si Costa po druhé penaltě sundal rukavice, třetí kop zlikvidoval s holýma rukama a ten rozhodující pak sám proměnil, jako to před dvaceti lety ve čtvrtfinále domácího mistrovství Evropy proti Anglii zvládl jeho legendární předchůdce Ricardo.

I on má na výkonu Costy coby trenér brankářů u národního týmu svůj podíl.

Sám Costa si přece vzájemnou spolupráci v průběhu turnaje nemohl vynachválit. „Pracovat s Ricardem na denní bázi je paráda a velká inspirace. Radí mi také ohledně penalt, i když rukavice jako on nejspíš sundavat nebudu,“ culil se.

Portugalcům ovšem bohatě stačilo, že se v osmifinále blýskl hezky v plné výstroji a že bude v pátek večer připravený čelit ve čtvrtfinále silné Francii.

TEHDY A TEĎ. Z legendárního gólmana Ricarda, který na Euru 2004 zářil v portugalském dresu, je člen realizačního týmu trenéra Roberta Martíneze. Na probíhajícím šampionátu se samozřejmě stará o brankáře.

Možná vás překvapí, že Costa je rodákem ze švýcarského Rothirstu, kam za prací odešli jeho rodiče. On už vyrůstal doma v Portugalsku, které pak od patnácti let reprezentoval ve všech mládežnických kategoriích. Když se v létě 2018 stal mistrem Evropy do 19 let, společně s celým týmem mladíků převzal od prezidenta Marcela Rebela de Sousy státní Řád Za zásluhy.

S fotbalem sice začínal v malém týmu Póvoa de Lanhoso, který je farmou Benfiky Lisabon, ale od jedenácti let působí v rivalském Portu. Mezi chlapy začal chytat s číslem 99, které dřív nosíval jeho brankářský idol Vítor Baía. Pozitivně ho ovlivnila i spolupráce s Ikerem Casillasem, jenž v Portu končil kariéru v době, kdy ji Costa teprve startoval.

„Diogo je mimořádný talent, z kterého se jednoho dne stane světový brankář,“ přesvědčoval Casillas tenkrát.

Pokud ta doba už nenastala, jistě se kvapem blíží.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ BRANKÁŘI PŘI PENALTÁCH Brankář penalty chycené penalty úspěšnost Oliver Baumann (Hoffenheim) 32 10 31,25 % Gianluigi Donnarumma (Paris St. Germain) 30 9 30 % Fernando Pacheco (Espaňol) 26 7 26,9 % Predrag Rajkovič (Mallorca) 30 8 26,7 % Gregor Kobel (Dortmund) 24 6 25 % Koen Casteels (naposledy Wolfsburg) 29 7 24,1 % Edgar Badia (Elche) 29 7 24,1 % Bartlomiej Dragowski (naposledy Spezia) 26 6 23 % Manuel Riemann (Bochum) 31 7 22,6 % Diogo Costa (Porto) 23 5 21,7 %

V tabulce jsou údaje z nejlepších ligových soutěží a evropských pohárů od debutu Dioga Costy v roce 2019. Zdroj: Stats Perform.