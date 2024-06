S mladými můžeme překvapit. Rozehnal o Euru, Sadílkovi i časech v nároďáku

Dnes 42letý odchovanec olomoucké Sigmy nastoupil za národní výběr k šedesáti zápasům. Před dvaceti lety stál u třetího místa z mistrovství Evropy v Portugalsku. Když v roce 2003 opustil Sigmu, zažil štace v Belgii, Francii, Anglii či Itálii. Například s francouzským Lille vyhrál double, s Laziem Řím zase italský pohár.

A ačkoliv je stále aktivním fotbalistou v Kožušanech, které na Olomoucku hrají 1. B třídu, dnes přepne do role fanouška: „Myslím si, že naši hráči mají kvalitu na to, aby postoupili ze skupiny. A vyřazovací boje jsou vždycky nevyzpytatelné. Někdy vám nevyjde zápas proti slabšímu, jindy překvapíte favorita, který vás může podcenit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Rozehnal.

Češi mají ze všech účastníků nejnižší věkový průměr. To úplně nebývalo pravidlem, když jste vy působil v reprezentaci, což?

U velkých turnajů je samozřejmě výhodou, když tam máte víc hráčů, kteří už dlouhodobě potvrzují kvalitní formu, mají konzistenci, hrají v top ligách. Jasně, my teď máme Součka a Coufala, ale je potřeba tam mít takových kluků pět šest. Na druhou stranu, máme teď mladé, houževnaté hochy, kteří se chtějí předvést. Budou respektovat a plnit požadavky trenéra a podřídí se týmu. Takže určitě je výhoda mít zkušenější celek, ale nevidím problém, že máme mladší tým. Eventuálně může totiž všechny překvapit.

Jak jste vnímal kauzu Sadílek?

Reprezentační záložník se zranil, když sjížděl kopec na tříkolkách, kvůli čemuž přišel o Euro. Nejdřív šly zprávy, že se zranil na kole. Říkal jsem, že to je smůla. Věděl jsem, že kluci jezdí na kole na tréninky, takže to se mohlo stát. Pak se ukázalo, že jeli někde na tříkolce. Prvně jsem si myslel, že to je nějaká tříkolka pro děti, ale když jsem pak viděl ty „stroje“ a sjezdovky, co sjížděli, tak si říkám, že to někdo moc nedomyslel. Já jako hráč bych do toho určitě nešel. Já bych snad nejel ani na kole na ten trénink, vůbec bych to neriskoval. Ale stalo se, je to jeho chyba, myslím si, že on sám ví, co udělal špatně. Jeho to musí štvát ze všeho nejvíc.

Fanoušky to štve taky...

Průšvih je, že to bylo prezentováno takovou oklikou. Měli říct na rovinu, co přesně se stalo. Myslím si, že pak by žádná kauza ani nebyla. Prostě je to chyba hráče, my jsme mu to nezakázali, on šel do toho rizika, zranil se, tečka no. Bohužel způsob, kterým se to prezentovalo, akorát zase uškodil reprezentaci.

Před dvaceti lety jste s Českem dokráčel až do semifinále Eura. Spíše jste ale plnil roli náhradníka. Nemrzí vás to?

Vůbec. Já jsem tam jel s pokorou. Neodehrál jsem snad žádný přípravný zápas, přišel jsem tam úplně od nuly, minuty jsem nasbíral až na kempu před šampionátem. Podařilo se mi odehrát pár minut proti Nizozemsku, pak celý zápas ve skupině proti Německu a naskočil jsem i do čtvrtfinále s Dánskem, pokud se nepletu. A to, že jsem pak nenastoupil v semifinále, to tak je.

Když jste tehdy nastoupil, národní tým neprohrál. Včetně zápasu s Nizozemskem, ve kterém jste prohrávali 0:2. Po heroickém výkonu jste ale zápas otočili. Například váš kolega Marek Heinz mi před čtyřmi roky říkal, že to byl nejlepší zápas samostatného Česka v historii Eura. Souhlasíte?

Asi bych s tím mohl souhlasit, protože ten zápas měl všechno. Špatný průběh pro nás, dotahování, pak otočka. Mělo to neskutečný náboj. Na place tehdy stáli nejlepší hráči v Evropě, kteří byli lídry ve svých klubech, stačí se podívat na soupisku obou týmů.

Obrat dokončil v 88. minutě Vladimír Šmicer. Vy jste se do hry dostal na patnáct minut, ale hned po příchodu jste mohl rozhodnout právě vy. Jenže gólman van der Sar vaši střelu pohotově vychytal.

Byl to odražený balon, já se dostal před jejich obránce a kopl míč na branku, van der Sar se tehdy zvedal ze země, ale chytil to. Nicméně já jsem prožíval celý zápas, to byl neskutečný adrenalin. Když jsem šel na hřiště, zápas byl neuvěřitelně rozjetý, hrálo se v obrovském tempu, myslím, že i u televize to muselo být krásné. Já tu svoji šanci nijak extra nevnímal, chtěl jsem podat co nejlepší výkon a pomoct týmu dosáhnout co nejlepšího výsledku. Každopádně ta euforie po zápase byla nepopsatelná.

David Rozehnal relaxuje na hotelu během Euro v roce 2004.

Po skupinové fázi za týmem přijely partnerky a rodina. Bral jste to tehdy jako výhodu, nebo jste typ hráče, který potřebuje mít celou dobu nepřetržitý fokus?

Tenkrát nás vedl pan trenér Brückner a to je velký stratég. Takže to byla jeho akce, že partnerky a rodinní příslušníci můžou přijet, až když se nám podaří postoupit ze skupiny. Pro mě osobně to bylo velmi příjemné. Já se dokážu odstřihnout, soustředit se na fotbal, ale jak někdo z blízkých přijede, umím přepnout, odreagovat se, nasát tu pozitivní energii. Navíc přece jenom, když si to sečtete i s přípravným kempem, tak jsou to vlastně tři týdny, kdy se s rodinou nevidíte.

Fotbal vás, byť na amatérské úrovni, pořád baví, že?

Vím, že mi bude fotbal chybět, baví mě to. Jsem rád, že se pořád aspoň trošičku udržuji. Stále tam cítím nějaký adrenalin, i když je to na nižší úrovni.

Říká vám manželka často, abyste s tím už sekl?

No asi každý týden. (smích) Ale tím, že jsem byl teď pět týdnů zraněný, jsem to tolik neposlouchal. Teď je po sezoně, takže asi zase budeme mít doma diskusi, ale myslím, že už se to víc a víc snažím přizpůsobovat rodině. Většinou máme hrací den až na neděli, takže eventuálně nějaký prodloužený rodinný víkend stíháme. Ale je pravda, že když hrajeme, snažím se být týmu k dispozici. Pořád to ve mně je, neustále se snažím být takovým tím profesionálem. Naštěstí máme jen dvanáct zápasů, takže myslím, že to není tak hrozné, jako kdyby nás bylo v soutěži osmnáct.

Když jste zmínil adrenalin, nejvíce jste ho asi měl ve finále italského poháru. Proti Sampdorii Janov jste se přihlásil k penaltovému rozstřelu, přestože žádný vyhlášený exekutor nejste. A vaše žena s tátou v ochozech nemohli uvěřit svým očím. Každopádně jste proměnil.

Až večer po zápase jsem si uvědomil, co jsem vlastně provedl. Manželka s tátou říkali, že se jim zastavilo srdce. Fanoušci v Itálii jsou totiž velmi vášniví, a když se daří, tak jsou jedni z nejlepších, ale když jsme měli špatné výsledky, tak nás čekali u tréninkového centra, což nebylo vůbec příjemné. Kdybych nedal, asi bych prožíval horké chvilky.

Proč jste tedy na desítku šel?

Já vám měl v té chvíli tak neskutečně moc adrenalinu, že když se trenér ptal, kdo bude kopat penaltu a ukazoval po řadě na každého z nás, tak jsem mu to odkýval. Až pak jsem si uvědomil, že jsem vlastně v životě penalty nekopal. (směje se) Já jsem měl totiž pocit, že ne všem se tam chce. A tak mi asi nějak automaticky vystřelila ruka a šel jsem.

V kariéře jste toho zažil spoustu. Paříž, Lille, Bruggy, Newcastle, Řím… Jaké bylo nejhezčí a nejhorší město pro život?

Nejhezčí asi Paříž. Tehdy byla ještě jiná, než je dnes. Byli jsme tam s manželkou sami, ještě bez dětí. Myslím, že jsme z Paříže vyždímali maximum. Nejhorší asi Newcastle. Hrozné počasí, ani nám moc nesedla mentalita lidí…

Považujete se za olomouckého patriota? Když Sigma před pěti roky slavila sté narozeniny, byl jste hlavní organizátor…

Olomouc mám rád, vždycky jsem se chtěl do Olomouce nebo k Olomouci vrátit. Navíc jsem vyrůstal právě v Kožušanech. Sigma mi toho dala strašně moc, díky ní jsem si mohl splnit sen a dostat se do velkého fotbalu, posunout se dál. Takže asi jo, považuji se za olomouckého patriota. Město je krásné a od doby, co jsme opustili Olomouc, v těch dvaadvaceti letech, se hodně posunula.

Na dnešní Sigmu chodíváte?

Abych pravdu řekl, tak sporadicky. Ono je to dáno i tím, že se nám dost často kryjí zápasy s Kožušany. Navíc tím, že jsem fotbalem už tak nasycený, tak si i ligový nebo evropský fotbal hodně vybírám. Dívám se na zápasy, o kterých si myslím, že budou hezké a stát za to. I teď na Euru se budu koukat na naši reprezentaci a mimo to budu sledovat zajímavé zápasy a vyřazovací boje. Ideálně s naší účastí!