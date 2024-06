Pamatuješ, jak jsem ti dal pěstí? Když řádí dvojtornádo Douděra a Červ

Stačí nadhodit téma a rozhovor jede samospádem.

Začneme třeba Lukášovým debutem v národním týmu proti Maltě. Trochu divočina, ne?

Červ: To teda. Soupeři byli přemotivovaní, tak jsem si říkal: Hlavně buď v klidu. A fakt jsem byl! Jenže pak jsem trošku tvrději tělem dohrál jednoho z Malťanů. Šel jsem se mu omluvit, on mi dal hlavičku do hrudníku, červená karta.

A vy jste radši pelášil pryč.

Červ: Hlavně jsem si říkal, že nesmím spadnout, aby mi někdo nevyčítal, že simuluju.

Douděra: Pamatuješ, co jsem ti předtím vykládal na lavičce? Že na mě bylo za dva roky asi pět červených. Tys říkal, že na tebe žádná, pak tam naběhneš – a za pár minut je vymalováno.