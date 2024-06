Vítězný gól tam, kde málem umřel. Eriksen zpět na Euru: Bravo, Christiane!

V derby proti Švédům ve středu vystřihl nádherný vítězný gól. Navíc přesně na tom samém místě, kde mu resuscitace zachránila život.

Mladičký útočník Rasmus Höjlund, který s Eriksenem hrává v Manchesteru United, pak ke společné fotce naťukal vtipný vzkaz: „Tak to vypadá, když vezmete tátu do práce a on vás strčí do kapsy.“

Ve vyprodané aréně Parken v Kodani si dánský šéf znovu řekl o pozornost, protože hrál mistrně. První gól na začátku připravil, druhý gól na konci vstřelil. 2:1 pro Dánsko a salva komplimentů pro Eriksena.

Mistrovství Evropy startuje přesně za týden a je jisté, že dánský záložník bude patřit mezi nejsledovanější postavy.

Vyšel ze tmy, začal žít a přestože to nikdo nepředpokládal, vrátil se taky do špičkového fotbalu. Pravda, letos neměl bůhvíjakou sezonu. Sám byl rozmrzelý, jak málo prostoru v Manchesteru dostává, ale zároveň ví, že si ustál nepopsatelně těžší zkoušku. „Když se mi to stalo, každý se mě při první otázce ptal, jestli už se cítím líp. Odpovídal jsem ano, ale ne vždycky to byla pravda. Teď si vážím každé minuty, protože čas je můj nejlepší přítel,“ vyprávěl při své zpovědi.

Byl podvečer 12. června 2021, když se mu zastavilo srdce. Dánové hráli úvodní zápas odloženého šampionátu, nemohli se dostat skrz zarputilou finskou obranu a najednou zkoprněli. Eriksen se na pravé straně hřiště zhroutil. Jistě si tu hrůznou scénku pamatujete: chtěl si zpracovat obyčejný balon, zničehonic nepřirozeně škobrtl a bezvládně letěl tváří k zemi.

Po dvou letech se k té situaci vrátil při rozhovoru pro dánskou televizi: „Poslední, co si pamatuju, byl dotek s míčem. Pak jsem padl do kolen a černo, vypnuto. Když mě po masáži srdce vrátili do života, přišlo mi, že to byl sen. Že jsem byl strašně daleko. Realitu si nevybavuju žádnou, jen střípky toho snu.“

Dodnes z jeho slov mrazí, protože bojoval o život v přímém přenosu. Zápas byl přerušený, k nehybnému Eriksenovi spěchala manželka, která všechno sledovala z tribuny, vyděšení spoluhráče plakali: „A já chtěl jenom dýchat, to jediné mě zajímalo. Otevřel jsem oči a uviděl siluety doktorů, kteří se nade mnou sklánějí. Povídám: Uhněte mi, zacláníte. Kardiolog se mě zeptal, jestli je mi třicet let, ale já ho opravil, že teprve devětadvacet.“

Přidejte tři roky a máte Eriksena znovu na mistrovství Evropy. Nemusí se šetřit, maká na plný výkon, jen mu srdce hlídá implantát. Nazývá se kardioverter-defibrilátor, zkráceně ICD. Má velikost kapesních hodinek a v případě jakýchkoli problémů dokáže srdce okamžitě stimulovat.

Dánský kapitán Simon Kjaer na snímku s brankářem Kasperem Schmeichelem utěšují vyděšenou Eriksenovu partnerku. Dánští fotbalisté v zápase utvořili zeď ze svých těl, aby kamery nezabíraly jejich spoluhráče Eriksena, který bojoval o život.

Samozřejmě nebylo vůbec jasné, že tenhle příběh dopadne tak pohádkově. Eriksen musel během rehabilitace zamávat Interu Milán, protože italská liga se s defibrilátorem hrát nedá. Půl roku po operaci začal trénovat s juniorským týmem v dánském Odense a v lednu 2022 ho vzal na zkoušku anglický Brentford. Dánský režisér byl tak výrazný, že mu smlouvu nabídl Manchester United.

No vidíte, a v reprezentaci zvládl po kolapsu už dvacet zápasů a v tom posledním si připsal parádní trefu. Co na tom, že to byl jen přátelák, gól proti Švédsku rezonoval. Pět minut před koncem Eriksen rozehrál docela kostrbatě přímý kop. Zhruba pětatřicet metrů od branky na krátko. Pak si vzal míč zpátky, rychle se vyhnul útočníkovi Elangovi, připravil se ke střele a zpoza šestnáctky práskl pravačkou tak ďábelsky, že se brankář Olsen nestačil ani odrazit.

V pátek si to Dánové ještě nanečisto rozdají s Norskem a pak už je čeká evropská premiéra proti Slovinsku. S kapitánem, který před třemi lety málem zemřel.