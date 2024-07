ONLINE: Španělsko - Německo, souboj favoritů, do domácí sestavy se vrací Tah

První česká brankářka v Serii A. Lukášová přestupuje ze Slavie do AS Řím

Olivie Lukášová, fotbalová brankářka Slavie a české reprezentace, odchází na první zahraniční angažmá. Přestupuje do AS Řím. V týmu letošních mistryň italské Serie A podepsala smlouvu do léta 2027.