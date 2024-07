Ronaldo objímal Pepeho, ten neudržel slzy. Rozloučí se oba s reprezentací?

Pepeho samozřejmě i ve 41 letech mrzí každá porážka, vítězná mentalita se zkrátka nezapře. Ale z jeho řeči těla bylo poznat, že tentokrát neoplakává pouze vyřazení z šampionátu.

„V národním týmu skončím, až skončí Ronaldo,“ prohlašuje dlouhodobě.

Sám ale moc dobře ví, že tohle nejspíš bylo, bez ohledu na Ronaldovu budoucnost, jeho poslední Euro. Dost možná i poslední velký turnaj.

„Takový je fotbal, někdy umí být opravdu krutý. V následujících týdnech budu mít příležitost promluvit, teď ale musíme překonat bolest a smutek,“ nechtěl svou budoucnost po utkání rozebírat.

Málokoho by překvapilo, kdyby Pepe opravdu ukončil reprezentační kariéru, ale co Cristiano? „Neřeknu vám, o čem jsme se na hřišti bavili,“ kroutil hlavou zkušený stoper.

„Takhle bezprostředně o zápase se o tom bavit nebudu, v tuhle chvíli nepadlo žádné individuální rozhodnutí,“ mlžil i kouč Roberto Martínez.

Pokud to opravdu byl jejich poslední zápas, rozhodně by si oba představovali lepší závěr. Zvlášť Ronaldo, na kterého se v průběhu šampionátu snášela, zčásti určitě oprávněná, kritika, že týmu víc škodí, než pomáhá.

Když pak proti Slovinsku v prodloužení neproměnil pokutový kop, rozbrečel se. Tehdy ho spoluhráči podrželi a on pak úspěšně zahájil penaltový rozstřel. Strašně moc chtěl vyhrát, dát gól, pomoct týmu a na sklonku kariéry získat další mezinárodní trofej.

„Těžko se mi popisuje, co všechno tenhle tým dokázal. Před čtyřmi dny jsme se radovali, teď smutníme,“ pravil po zápase Pepe. „Je to pro nás stejně kruté, jako to bylo před pár dny pro Slovince,“ uznal záložník Bernardo Silva.

I proti Francii nakonec rozhodovaly penalty. Ronaldo si opět vzal tu první a proměnil. Jenže gólman Diogo Costa, osmifinálový hrdina, tentokrát nechytil žádný pokus Francouzů. Tyč Joaa Félixe ve třetí sérii nakonec znamenala vyřazení.

„Hráli jsme dobře a vytvořili si mnoho šancí. Jsem na hráče hrdý, ukázali charakter. Byli jsme víc na míči, ukázali jsme, co dokážeme. Zasloužili jsme si vyhrát a mrzí nás to, ale hráči mají na co být pyšní,“ řekl po utkání Martínez.

„Spoluhráčům musím pogratulovat. Tvrdě bojovali, plnili trenérovy pokyny a vedli si skvěle. Hráli jsme chytře a měli jsme své šance,“ doplnil Pepe.

Od Portugalců to ale v celkovém součtu zdaleka nebyl optimální turnaj. Po vydřené výhře nad Českem (2:1) sice vysoko porazili Turecko (3:0), jenže pak, byť s obměněnou sestavou, prohráli s Gruzií (0:2) a měli co dělat, aby v osmifinále vyřadili Slovince.

Ronaldo odehrál každý zápas, střídal jen jednou, ale nakonec se gólově neprosadil. Mimochodem vůbec poprvé na velkém turnaji ve své kariéře. Půjde to bez něj Portugalcům lépe? To se možná už brzy dozvíme.