Chorvatský kouč se zlobil na rozhodčí, Modrič hlesl: Fotbal je občas krutý

Když ho Chorvatsko nejvíc potřebovalo, udělal, co bylo nutné. Přestože veterán Luka Modrič nejprve zahodil šanci z penalty poslat svůj tým do vedení, o necelou minutu později skóroval. Do posledních sekund pak jeho trefa držela naděje na postup do osmifinále fotbalového mistrovství Evropy. Ale pak... „Když selžete takovým způsobem, těžko se popisuje, jak se cítíte,“ hledal slova.