Máme v týmu špeha, čertil se Spalletti. Pak sepsul novináře: Kolik vám je let?

Nejspíš to v něm dobrých pár hodin vřelo, takže na tiskové konferenci zničehonic spustil: „V týmu máme špeha. Někdo vynáší informace a poškozuje tím národní tým,“ čertil se Spalletti po remíze 1:1 s Chorvatskem.

Jak na to přišel?

Italové poprvé na evropském šampionátu nastoupili v systému se třemi stopery, chtěli tím Chorvaty zaskočit. Jenže Spallettimu vadilo, že italská média o jeho plánu věděla dopředu.

A když se ho jeden z reportérů zeptal, zda mu změnu rozestavení opravdu navrhli samotní hráči, jak se v zákulisí šušká, bylo zle.

„Kolik vám je let? 51? Mně je 65, takže jsem o čtrnáct roků starší a zkušenější. Vždycky se snažím s hráči mluvit, musím se s nimi bavit. Co by bylo špatného na tom, kdybychom se o sestavě rozhodli po vzájemné diskusi,“ odsekl kouč a dodal: „Když budeme dělat hloupé chyby, na formaci stejně nebude záležet.“

Náladu mu příliš nezlepšil ani dotaz, jak by reagoval v případě porážky.

„Co to je za otázku? To už se mě rovnou zeptejte, jestli jsem měl strach. Kdyby tomu tak bylo, chodil bych na zápasy stejně jako vy, jen se koukat. A taky bych měl lístek zadarmo,“ rýpnul si.

Postupem času ale vychladl a racionálně zhodnotil utkání, ve kterém si Italové díky Zaccagniho pozdnímu gólu pojistili druhé místo, což znamená, že se v osmifinále utkají se Švýcarskem.

„Myslím, že jsme si zasloužili postoupit, vzhledem k tomu, co jsme předvedli na hřišti. Ale je pravda, že to nebyl náš nejlepší výkon, hlavně v první půli,“ uznal Spalletti. „Ale musím poděkovat hráčům, jak si s tím poradili. Nepřestali věřit, že to zvládneme.“

Obhájci trofeje potřebovali po výhře nad Albánií (2:1) a porážce se Španělskem (0:1) k jistotě postupu alespoň bod. „To nás ovlivnilo, byli jsme plaší a pouštěli jsme soupeře do jednoduchých šancí. Nerozumím tomu, co se stalo.“

Italové ale nepředvádí přesvědčivé výkony už od začátku šampionátu. V každém utkání prohrávali, jen jednou zvládli výsledek otočit.

Jak padl italský gól v zápase s Chorvatskem. Mattia Zaccagni se trefil v poslední minutě nastavení.

„Ocitli jsme se v těžké skupině, vy novináři jste ji nazvali skupinou smrti. Španělé jsou zatím skvělí, i Chorvaté byli výborní,“ pravil Spalletti. „ Ale vždycky, když je zápas vyrovnaný, tak ho nevyhrajeme. V tom se musíme zlepšit.“

Jak si povedou proti Švýcarům? Utkání má výkop v sobotu v 18 hodin.