KOMENTÁŘ: Konec na Euru jako memento. Jak dál? Opravte základy

Obžaloba, že celý český fotbal nekráčí správným směrem. „Zaspali jsme dobu. Bývali jsme v žebříčku pětačtyřicátí, teď osmatřicátí. Ale taky jsme byli druzí nebo třetí,“ poví Verner Lička, předseda České unie trenérů, jehož komentáře s názvem Vernerovka si můžete pravidelně číst na webu iDNES.cz. „Lepšíme se, ale pořád doháníme. Víte proč? Protože špička se taky pořád zlepšuje. Dokonce bych řekl, že ještě rychleji než my.“

Zjednodušeně řečeno: zatímco jiní spoléhají na skvělé individuality a rychlou práci s míčem ve správném prostoru, Česko pořád ještě sází na charakter, takzvané srdíčko a tým. Proto v kvalifikaci ostudně prohrálo 0:3 v Albánii, která mimochodem dopadla úplně stejně: je dávno doma.

Češi jsou na téhle úrovni, v šedivém průměru Evropy, kdesi vedle Skotska. Svět kráčí jinam a ještě si vysvětlíme proč.

Ale hned na úvod si odškrtněme jeden zřejmý fakt, který je při vší kritice fér zmínit: ano, Česko mělo na turnaji extrémní pech.

Čeští fotbalisté zpívají hymnu před utkáním s Tureckem.

Nešťastný vlastní gól proti Portugalsku, nezaviněná penaltová ruka proti Gruzii, zranění střelce Schicka, zdemolované rameno brankáře Staňka, naposledy bláznivé karetní představení rumunského rozhodčího Kovácse, který správně vyloučil Baráka, ale pak ze zápasu s Turky vyrobil zběsilost.

Slovo štěstí by mělo být při racionálním hodnocení tabu, ale je pravda, že kdekoli bylo trochu potřeba, tam Čechům vždycky chybělo.

Kdyby měli aspoň o něco větší kliku, do osmifinále by proklouzli. Jenže kdo ví, jestli by to vlastně bylo dobře: postup ze skupiny by totiž mohl překrýt nedostatky, které je nutně třeba řešit.

Kázeň musí být! Ale není

Nemá velký význam lynčovat kouče Haška za to, že svůj tým zatím nijak zvlášť neposunul. Možná vám připadá, že v porovnání s předchůdci Vrbou, Jarolímem nebo Šilhavým je po špatných výsledcích víc hájený, ale uvědomte si, že jeho mise sotva začala. S týmem pracoval zhruba na patnácti trénincích, za tak krátkou dobu se divy dělat nedají.

Spoustu věcí, na první pohled neviditelných, stačil kouč za půl roku změnit. Extrémně dbá na to, aby se tým nedrolil na skupinky, zakládá si na detailech, taktické drobnosti umí hráčům srozumitelně podat, obklopil se pracovitými asistenty, kteří mají vlastní názor. Poručil si i zahraniční kondiční trenéry, kteří nedopustí, aby se z tréninku stalo lážo plážo. To všechno se může zúročit časem, pokud Hašek u týmu zůstane delší dobu.

Český brankář Matěj Kovář po prohře s Tureckem.

Ale jsou věci, se kterými mohl a měl pohnout hned – a nepovedlo se. Zaráží, že zrovna on, pedant na disciplínu, nedokázal během dvou srazů tým srovnat do latě a naučit stoprocentní zodpovědnosti.

Kdyby ano, těžko se mohl záložník Sadílek během rakouského soustředění rozštípat na tříkolce. Těžko by si záložník Barák dvěma nesmyslnými žlutými kartami řekl o vyloučení ve stěžejní bitvě s Turky – navíc už po dvaceti minutách. A těžko by se tolerovalo, že náhradníci i kolegové z lavičky tak často hulákají na rozhodčí a čertí se.

Kázeň musí být! Jenže Česku pořád chybí a ani Hašek nedokázal v týmu poznamenaném skandálem Belmondo zavést skutečně pevný řád, který si nikdo nelajzne porušit.

Na Euro zřejmě vzal opravdu to nejlepší, co bylo po ruce, i když zarazilo, že třeba pozice levého beka nebyla zdvojená. Jenže konkurence Česku zoufale chybí, zvlášť na top úrovni.

Hašek před turnajem tvrdil, že na Euro bere rychlostní typy a do nominace opravdu napsal borce, kteří mají na české poměry hodně hbité nohy. Ale všimli jste si, že na evropskou úroveň to stejně nestačilo?

Všichni soupeři – Portugalsko, Turecko i podceňovaná Gruzie – mají svižnější hráče. A individuálně také o dost šikovnější, což se těžko chápe. Logicky se nabízí otázka: co vlastně Česko brzdí, aby vychovalo techniky, kterým balon při prvním doteku nikdy neodskočí?

Šup do úsporného režimu

Jestli je potřeba něco úplně odbourat, pak řeči o malé zemičce, která čas od času statečně zabojuje proti evropským obrům, ale dlouhodobě se jim nemůže rovnat a vždycky bude dohánět ztrátu.

Jednou provždy na tenhle nesmysl zapomeňte. Vždyť co do počtu obyvatel je 11milionové Česko patnáctou největší zemí Evropy.

Co by měli říkat chudáci Portugalci, kterých je o 400 tisíc méně? Nebo Rakušané a Švýcaři s devíti miliony? Nebo ještě daleko méně lidnatí Dánové? Slovinci, kterých napočítali přes dva miliony? A co Slováci s necelými šesti?

Ti všichni na Euru zůstávají a čekají je zápasy za odměnu. Nebavíme se teď o výkonech ve třech utkáních na turnaji, ale o správně nastavené koncepci a systému, který funguje daleko lépe než v Česku.

Právě to je limit, na který Hašek naráží, stejně jako jeho předchůdci. A se kterým zřejmě on sám nic extra nezmůže. Drony, moderní kamerový systém nebo precizní videorozbory se hodí, ale dokud chybějí základní správné návyky, které je do hráčů potřeba dostávat odmalička, Česko bude dál zaostávat.

„Třeba efektivnost a řešení herních situací. Soupeři se dostávají na devadesát procent, my lehce nad sedmdesát,“ vypočítává Lička.

Trenér české reprezentace Ivan Hašek po prohře s Tureckem.

„Ostatní mají průměrný útok, který trvá čtyřicet vteřin, pětatřicet. My patnáct. Proč? Nedostatečná situační organizace hry. Nedostáváte se do prostorů, kde potřebujete a musíte být.“

I proto český styl pořád tak často sklouzával k nakopávání dlouhých balonů na útočníky. Hlavně proti silnějším týmům jako by se národní tým vyděsil: Kombinovat proti nim? To přece nejde! A automaticky přepnul na úsporný režim.

V zápase s Turky, kde sedmdesát minut válčil o deseti, se to dalo pochopit. Ale proti Portugalsku byl nezdravě zalezlý, s Gruzií zase ke konci stereotypní. Do zakončení se Češi tlačili dost, statistici jim napočítali sedmý nejvyšší počet střeleckých pokusů. Ale řešení? Zase náraz na nekvalitu.

Je nezbytné se poučit. A hlavně začít opravovat základy, které chátrají.