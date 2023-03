Žádné ejchuchu. Jede se dál. Fotbalisté chtějí v Moldavsku zůstat na vlně

Kišiněv (Od našeho zpravodaje) - Co byste dělali přes víkend, kdyby se vám v pátek povedlo něco extra pěkného? Třeba byste se hřáli na gauči, vychutnávali si pohodu, polevili. Možná byste za odměnu úplně vypnuli. Jenže ve fotbalové reprezentaci se slovo relax používat nesmí. To by byl malér. Ani pomyslet!