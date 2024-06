Tondo, z fotbalu propadáš, čeká tě reparát. Barákovi to spočítali i čtenáři

S hříšníky s červenou kartou nemá národ slitování. Antonín Barák za své vystoupení v závěrečném utkání skupinové fáze mistrovství Evropy u čtenářů propadl. Doslova. Přeneseno do školních zvyklostí, fanoušci by ho nepustili do další sezony, na vysvědčení mu napsali známku 4,68. Ještě nikdo nedopadl hůř.