Na dusno má vychytávku. Černý před Turky hlásí: Je to naše malé finále

„Mám takový mentol na rozdýchání. Když je dusno, nejde to úplně dobře, tak se to dá pod tričko, do nosu a na začátek je to takové lepší,“ vysvětloval později na tiskové konferenci v útrobách stadionu v Hamburku.

Česko – Turecko ve středu od 21:00 ONLINE

Právě tam Češi ve středu od 21 hodin rozehrají poslední skupinovou partii, v níž jim na mistrovství Evropy půjde o postup do osmifinále.

„Všichni si uvědomujeme, že hrajeme sakra důležitý zápas a všichni do jednoho budeme chtít uspět,“ odvětil s vážnou tváří. „Nálada v týmu je výborná,“ doplnil ho kouč Ivan Hašek, který vzápětí dodal, že se nikomu domů nechce.

Dovedete si vůbec představit situaci, že by to bylo naopak?

Trenér Ivan Hašek (vpravo) a Václav Černý hovoří na tiskové konferenci před utkáním proti Turecku.

I proto se den před klíčovým duelem trénovalo naplno, nehledě na horké počasí, které se v posledních dnech z chladna proměnilo. Češi už to v Hamburku dobře znají, v sobotu tady remizovali 1:1 s Gruzií.

„Může to být lehká výhoda, že už jsme tu hráli a prostředí máme vyzkoušené,“ přemítal Černý. Ve zmíněném druhém utkání na turnaji nastoupil poprvé v základní sestavě. Odehrál pětapadesát minut v útoku společně s Adamem Hložkem a Patrikem Schickem, který se však během druhé půle zranil.

Na návrat to zatím nevypadá, a tak nejspíš Černý dostane vedle sebe nového parťáka. „Každopádně je to pro mě nejdůležitější zápas. Vždyť už jen to, že hrajeme o přímý postup ze skupiny, hovoří samo za sebe,“ zdůraznil.

Naposledy se neukázal v úplně špatném světle, jeho výpady sice byly aktivní, ale podobně jako pokusy ostatních se neujaly.

Černý měl celkem jedenačtyřicet dotyků s míčem, nejvíc na své pravé straně. V první půli kopal všechny rohy, když ho pak u praporků vystřídal Vladimír Coufal, padl z toho český vyrovnávací gól.

Za necelou hodinu stihl rozdat osmadvacet přihrávek, z toho čtyřiadvacet přesných. Teď ho ale čeká o něco složitější soupeř. A také protivník, jenž Čechům zatopil hned na dvou ze čtyř posledních šampionátů, pokaždé v posledním utkání ve skupině.

„Paradoxně si líp pamatuju ten rok 2008, to mi bylo deset. Mohlo se jít snad i do penalt, když Turci srovnali z 0:2 na 2:2. Koukal jsem, ale nakonec jsem byl jenom smutný,“ připomněl gól na 2:3 ze samého závěru.

Národní tým se s Tureckem potkal i v roce 2016, kdy na závěr skupiny prohrál 0:2 a také nepostoupil, Teď Čechy čeká další odveta, mimochodem právě Černý dal Turkům poslední český gól v přátelském utkání před dvěma lety (1:2).

„Ale nic moc, jestli jste ten gól viděli. Byla to spíš střela hozená do brány,“ pousmál se. „Tenhle zápas bude úplně jiný, ale už to tady padlo několikrát, minulost nějaká je, ale tohle bude specifické, je to takové naše malé finále.“

A kdyby měla pomoct třeba „hozená střela“, určitě se tentokrát zlobit nebude.