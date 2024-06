Na Turecko s Chorým a Chytilem, radí Haškovi čtenáři. Do obrany by nesáhli

Po remíze 1:1 s Gruzií by obměnili složení útoku. Čtenáři iDNES.cz radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi vsadit na dvojici Tomáš Chorý a Mojmír Chytil. Samozřejmě za předpokladu, že nebude k dispozici Patrik Schick. Pod nimi by pak rádi viděli uzdraveného Antonína Baráka, zbytek sestavy by před klíčovým duelem s Tureckem nechali beze změn.