Volovina. A domů... Euro se u Čechů zapíše jako jedno velké zklamání

Zápas o život proti Turecku musel český tým bezpodmínečně vyhrát, jiný výsledek znamenal konec na Euru. A jak chcete uspět, když vám na hřišti takovou dobu chybí jeden hráč? To nešlo, i když snaha byla veliká. Jenže pech snad ještě větší.

Snad kdyby rozhodčí nepřehlédl ránu loktem, po které měl ještě do přestávky vyloučit mladého Turka Yildize, hrálo by se deset na deset.

Snad kdyby o chvilku později dokončil David Jurásek famózní Provodovu akci, při které s míčem přesprintoval celé hřiště a ještě parádně vymyslel šanci. Ou, rána do gólmana, škoda. Turci nic podobného nenabídli.

Jenže zatímco jim remíza stačila, Čechům ne. Přitom to byla tak lákavé, když jste si představili, jak kolona oddaných fanoušků vyráží v úterý do Lipska na osmifinále s Rakouskem. Při pohledu do turnajového pavouka leckomu sjel pohled ještě dál, kde by čekal vítěz souboje Rumunsko – Nizozemsko.

Zapomeňte! Během čtvrtka se reprezentace zabalí a povalí domů.

Splihlá a právem naštvaná na rozhodčí, kteří vůči Čechům byli až nemilosrdní. Euro 2024 se do kronik zapíše jako velké zklamání. Jen bod, poslední místo ve skupině a hromada protivných situací.

Prakticky tři vlastní góly, zraněný kanonýr Schick a jedno hříšné vyloučení. Upřímně, co se mohlo pokazit, to se v Německu pokazilo. Však i brankář Staněk, kterého v 51. minutě prostřelil turecký kapitán Calhanoglu, si pár vteřin před gólem vyhodil rameno, což mu způsobilo ukrutnou bolest. Vzápětí musel střídat.

Už se to nečekalo, ale Češi ještě vyhrabali sílu a zvedli se. Vystřídali a habán Chorý pomohl k vyrovnání. Zatímco kapitán Souček po svém gólu kroužil jako vrtulník, v Hamburku to podrážděně hučelo. Mohutná turecká převaha pod střechou znervózněla.

Že by? Že by to ta statečná parta otočila? Kuchta se sveřepě prodral ke gólu, který kvůli faulu neplatil. Zatímco Turci všemožně zdržovali a váleli se, čeští náhradníci dostávali karty za protesty. I zraněný Schick jednu viděl, což znamenalo, že by osmifinále stejně hrát nemohl. Všechny ošklivosti vyvrcholily v závěru, kdy nechutné provokace přešly v šarvátky a červenou kartu viděl taky Chorý.

Proč jen on? To hlava nebrala.

Ne, vabank nakonec nevyšel, trefili se Turek Tosun. 2:1 – konec.

Výběr, na který trenér Hašek vsadil, těžko mohl být silnější. Ani se sestavou se nedala dělat velká kouzla, všichni soupeři měli daleko výraznější individuality a hráče z exkluzivních adres. Vyčítat se dá, že se při ohromném tlaku proti Gruzíncům nevyužila Chorého výška a důraz.

Hašek je ve funkci půl roku, stačil mít s mužstvem jen něco kolem patnácti tréninků, což je šíleně málo. Nicméně do týmu vdechl vášeň a pracovitost. Jenže poslední místo ve skupině? I za Gruzií, která senzačně vyškolila hvězdné Portugalsko.

Teď není ani tak důležité, že turecké prokletí pokračuje. Už potřetí – vždy přesně po osmi letech – Turci v posledním utkání ve skupině poslali národní tým domů: 2008, 2016, 2024.

Co je tedy to zásadní? Že za dva roky bude mistrovství světa v Americe, což je turnaj snů. Hašek si vytyčil, že tam mužstvo musí dostat. Pokud ano, na letošní Euro se bude vzpomínat jako na dobu, kdy ta cesta začínala.