Kdo do generálky? Bude se sestava proti Severní Makedonii blížit té pro Euro?

Základní jedenáctka v pondělní generálce by se měla blížit té, která zahájí úvodní duel Čechů na Euru. Do něj vstoupí národní mužstvo v úterý 18. června v Lipsku proti Portugalsku.

Hašek má momentálně k dispozici jen pětadvacet hráčů. Z nominace vypadl středopolař Michal Sadílek, který se v sobotu během kempu v Rakousku zranil při projížďce na kole. Kouč zatím nerozhodl, koho za něj a jestli vůbec někoho dodatečně povolá. Češi klidně mohou cestovat do dějiště turnaje jen s pětadvaceti hráči.

Do duelu proti Severní Makedonii lze očekávat, že Hašek od první minuty vyšle hráče, s nimiž počítá do základní sestavy pro Euro.

V pátek proti Maltě dostali přednost ti, kteří jsou v národním mužstvu noví, mají málo startů nebo patří v kádru k těm mladším.

„Další zápas máme už za tři dny. Nechtěl jsem, aby po delší době bez herní praxe šli někteří do dvou utkání v řadě. Měli slušnou tréninkovou zátěž, mohlo hrozit zranění. Raději jsme je pošetřili,“ vysvětlil Hašek.

Proti Maltě se do zápasu dostalo sedmnáct hráčů z šestadvaceti nominovaných. Ani minutu nedostali brankář Staněk, stopeři Tomáš Holeš s Krejčím, krajní obránce či záložník David Douděra, středopolaři Lukáš Provod se Součkem a útočníci Schick, Kuchta a Adam Hložek.

Nebude překvapením, pokud všech devět vyběhne proti Severní Makedonii v základní sestavě. Pokud by to tak bylo, jsou volné jen dva posty: stoper a pravý wingback. To znamená nejspíš Zima a Coufal. A podobně by tak z větší části mohla vypadat základní sestava pro úvodní duel na Euru.

Ale Hašek zároveň může příští úterý v Lipsku překvapit. Po páteční přípravě proti Maltě si pochvaloval přínos náhradníků Matěje Juráska, Václava Černého či Ondřeje Lingra.

„Udělali nám radost, přinesli něco, co jsme potřebovali. Turnaj bude dlouhý, takže budeme chtít, aby to tak bylo i dál, aby přinesli stejnou energii. Nehraje nás jen jedenáct, to je pro mě skvělý poznatek,“ řekl.

Chválil také autora dvou gólů Chytila. Právě on může mít do základní sestavy blízko.

Národní mužstvo pod trenérem Haškem odehrálo zatím tři utkání, vedle Malty to byly v březnu duely v Norsku (2:1) a proti Arménii (2:1). Z nich lze vystopovat, že kouč v základním rozestavení preferuje klasiku čtyři pět jedna, ale také systém se třemi stopery, dvěma wingbeky, třemi středopolaři, z nichž jeden je výrazně ofenzivní, a dvěma hrotovými útočníky.

Česko v éře nového kouče zatím neprověřil silný soupeř a nebude to ani v pondělí v Hradci Králové. Severní Makedonie ani předchozí protivníci nejsou účastníci mistrovství Evropy.

Hašek zároveň může hráčům svěřit i jiné role, než na jaké jsou zvyklí z klubů. Se slávistou Provodem se počítá na i pozici levého krajního hráče, protože až na Davida Juráska žádný typický hráč na tuto pozici v nominaci není. Za předchůdce Jaroslava Šilhavého tam v kvalifikačním duelu s Moldavskem nastoupil Douděra. I on je alternativou.

Kdo by tedy proti Severní Makedonii měl nastoupit v základní sestavě, pokud budeme uvažovat, že by se měla blížit té na Euru?