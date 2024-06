Odehráli jsme náš nejlepší zápas, shodli se fotbalisté. Vadilo jim zdržování

„Bylo to nepříjemné, zvlášť v přáteláku. Nechápu, že to mají zapotřebí,“ obořil se na soupeře Schick, který po zmíněné situaci penaltu proměnil.

Místy se opravdu moc nehrálo. Protivník z balkánského poloostrova utkání už od začátku kouskoval. Gólman Dimitrievski v zeleném si pokaždé dával pořádně záležet, aby svůj limit na rozehrání vytěžil na maximum.

„Taky měl dostat kartu hned, to by si nic dalšího nedovolil. Pokaždé čekal snad tři minuty... Věřím, že na Euru si tohle rozhodčí pohlídají a zakročí mnohem dřív,“ líčil Schick před novináři vedle zbrusu nového hradeckého stadionu.

„Souhlasím s tím, dostávali jsme na tohle školení. Sudí určitě budou mnohem přísnější a takové situace se stávat nebudou,“ přidal se stoper Tomáš Holeš.

Ani jeden z respondentů přitom tolik aktivní v různých šarvátkách nebyl. Viditelnou frustraci jste snadno vyčetli třeba ze střídajícího Baráka, který se nejednou chytl uprostřed trávníku s Alioskim. Když po jednom souboji zůstal protivník ležet s hlavou utopenou v dlaních, český záložník, který v závěru rozhodl z dalšího pokutového kopu, už jen odevzdaně máchl rukama.

Antonín Barák vs. Ezgjan Alioski v české generálce na Euro se Severní Makedonií.

Pro jednoho z Makedonců už mířily dokonce nosítka, protože se i přes vykázání za brankovou čáru kvůli ošetření pak znovu povalil na trávník uvnitř pokutového území, což značně namíchlo všechny okolo.

„Máte pak trochu nervy, protože chcete hrát, ale nemůžete. Do toho vidíte, že to dělají naschvál. Ale zároveň si pořád opakujeme, aby na nás nebyla patrná nervozita a abychom nedostávali hloupé karty. Nakonec bych řekl, že se nám to dařilo držet,“ přemítal Holeš.

„Chtěli jsme zápas držet v tempu, unavit je, aby se nám víc otevíraly prostory. Ale to přes to všechno prostě nešlo,“ dodal jedenatřicetiletý obránce.

„Teď už to bude jiné, na Euru bude každý chtít hrát, i když bude stav třeba nerozhodný, nikdo se nebude válet a zdržovat,“ předpovídal Schick.

Rozhodčí Michal Očenáš uděluje žlutou kartu dvojici Ladislav Krejčí a Visar Musilu.

Ten dal v reprezentaci už devatenáctý gól, čímž stvrdil pozici nejlepšího střelce v kádru. Na trefu čekal skoro jedenadvacet měsíců, naposledy se prosadil v září 2022 v Lize národů proti Švýcarsku (2:1). Od té doby mu v reprezentování bránila vleklá zranění.

„Jsem rád, že se povedla aspoň ta penalta. První gól neuznali kvůli těsnému ofsajdu, protože tam Kuchta nabíhal dříve, krásně se pak přede mě vykulil balon... Škoda,“ krčil rameny osmadvacetiletý střelec.

„Ale rozhodně jsme týmově odehráli zatím náš nejlepší zápas v přípravě na Euro. Soupeře jsme do šancí nepouštěli, měli jen jednu střelu a gólovou dorážku. Vepředu nám vždycky scházel metr dva, jinak by to také vypadalo odlišně,“ vysvětloval.

„Určitě jsme podali nejlepší výkon co se týče výstavby hry,“ těšilo Holeše. „Ve vápně to už bylo slabší, ale je dobré si takové zápasy vyzkoušet. Proti Turecku nebo Gruzii ve skupině to bude podobné, zatímco s Portugalskem můžeme hrát na brejky, což je obecně jednodušší.“

Čeští fotbalisté vstoupí do turnaje v úterý 18. června v Lipsku právě utkáním s Portugalci. „Už máme představu, jak budeme chtít hrát,“ ujišťoval Schick.

Tým se musí obejít bez zraněného Michala Sadílka, který se ošklivě vyboural při sjezdu na tříkolce v rakouských horách během soustředění.

„Budeme se snažit hrát i za něj, nejvíc na to doplatí on sám. Byl důležitým článkem základní sestavy a myslím, že samotného ho to trápí dost. Bohužel, stalo se, a bude nám teď držet palce. Myslím, že nás sám přijede podpořit,“ uzavřel Schick.