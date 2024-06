První karta byla zbytečná, ví Barák. Co bude dál? Teď tomu necháme odstup

Dvacet minut, dvě žluté karty a předčasný odchod do sprch. Barák svými dvěma zákroky rapidně snížil české naděje na postup a moc dobře ví, že minimálně ten první si mohl odpustit.

„Ta první karta byla naprosto zbytečná, to byla veliká chyba, vůbec jsem po tom hráči neměl sahat. Ten druhý moment vyplynul ze hry, to byl mžik, tam už jsem na to nějak zareagovat nemohl,“ popsal Barák po příletu.

Trenér Ivan Hašek se k červené kartě bezprostředně po utkání nevyjádřil, s odstupem času ale svého svěřence kritizovat nechtěl. „První zákrok byl úplně zbytečný, ten druhý byl nešťastný. Určitě to nebylo úmyslné a sami vidíte, že ho to mrzí. Takových zákroků se může stát v zápase víc.“

Jeho reakce je možná až příliš mírná.

Na Baráka národní tým spoléhal, měl přinést kreativitu a jistotu na míči. V tomto ohledu selhal. Neprožil ideální sezonu na klubové úrovni ,do reprezentace se na jaře vrátil po dlouhé pauze, pak navíc kvůli nachlazení nemohl hrát od začátku proti Gruzii (1:1). Způsobila jeho zkrat přemotivovanost?

Reprezentační trenér Ivan Hašek po příletu do Prahy z mistrovství Evropy ve fotbale.

„Nebyl jsem přemotivovaný. Cítil jsem se výborně nastavený, cítil jsem i skvělou energii z týmu, ale bohužel jsem udělal tu chybu, která mě opravdu mrzí, ale nemyslím si, že by to ovlivnily nějaké události před zápasem,“ oponoval Barák.

Bývalý reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý postupně přestal Baráka povolávat, s čímž souhlasil i předseda fotbalové asociace Petr Fousek. Hašek se ale rozhodl mu přece jenom dát šanci. Fousek neoponoval.

„Trenér Šilhavý se nějak rozhodl a já to rozhodnutí podpořil, ale trenér Hašek nastavil nová pravidla, které Tonda Barák respektoval, takže jsem souhlasil s rozhodnutím povolat ho zpátky do reprezentace. To není oportunismus, to je realita,“ vysvětlil svůj postoj.

Šéf FAČR Petr Fousek odpovídá po příletu do Prahy na otázky novinářů.

„Tohle bych vůbec nemíchal, jestli ho někdo vyřadil nevyřadil, my jsme vybrali nejlepší hráče, které jsme měli k dispozici. Tonda je kreativní, což jsme v tom zápase potřebovali,“ odvětil Hašek.

A co dál? Má Barák ještě v národním týmu budoucnost?

„Záleží především na výkonnosti. Co se týče chování, tak jsme s žádným hráčem neměli problémy,“ řekl Hašek.

„Už jsme se o tom trošku bavili, ale spíš tomu necháme odstup, protože je to teď pro všechny hodně bolestivé. Určitě se k tomu vrátíme, ale jak už jsem řekl, celému týmu se omlouvám,“ uzavřel Barák. Když padla otázka, zda plánuje sám u reprezentace skončit, neodpověděl a zamířil pryč.

Národní tým v září nastoupí k zápasům Ligy národů. Bude u toho Barák?