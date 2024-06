Jak na český postup? Jistotu přinese výhra nad Turky, stačit může i remíza

O tom, jak vypadá aktuální postupová matematika, napověděl hned další zápas mezi Tureckem a Portugalskem (0:3). Jednak je jisté, že mužstvo z Pyrenejského poloostrova zakončí skupinu na prvním místě.

Zároveň je tutové také to, že čeští fotbalisté zabojují o druhé místo v přímém střetnutí s Tureckem. Ve středu, od 21 hodin v Hamburku. „Budeme válčit, abychom se dostali dál,“ burcoval český kouč Ivan Hašek po remíze 1:1 s Gruzií.

Národní tým nebyl vůbec daleko, aby z utkání bral všechny tři body. Zároveň nemusel získat ani jeden, kdyby v poslední vteřině proměnil Lobžanidze obrovskou šanci. Stačilo jen trefit bránu.

Postoupí Češi do osmifinále mistrovství Evropy? celkem hlasů: 155 Ano, ze druhého místa 19 %(30 hlasů) Ano, ze třetího místa 5 %(8 hlasů) Ne, nebudou jim stačit ani dva body 5 %(8 hlasů) Ne, v utkání s Tureckem prohrají 70 %(109 hlasů)

„V tu chvíli v nás byla malá duše,“ oklepal se Hašek.

Tato remíza zachrání Čechy třeba v případě, že by se s Turky nakonec rozešli smírně a navíc jim pomohly ostatní výsledky. Ke druhému místu musejí tak jako tak vyhrát. Pokud Gruzie neporazí Portugalsko o víc než dva góly, už pak bude jedno, jestli budou mít Češi nakonec tři, nebo čtyři body. V opačném případě by se čtyřmi body byli třetí a do osmifinále postoupí stejně.

V tabulkovém souboji s výběrem italského kouče Vincenza Montelly totiž potřebují jen lepší vzájemnou bilanci.

Tedy jakkoli zvítězit.

Pokud se jim to povede, a k tomu navíc uzmou ono druhé místo, půjdou na vítěze skupiny D, což aktuálně může být Nizozemsko, Francie i Rakousko. Hrálo by se případně 2. července v Lipsku, což by mohlo být pro české fanoušky opět velice atraktivní.

Jenže takový scénář je stále ještě daleko. Turci přeci jen v prvním utkání porazili Gruzii 3:1, pak sice podlehli Portugalsku, zápas ale hodně otevřeli a srazil je kromě rychlého gólu také kuriózní vlastenec.

Tabulka skupiny F 1. Portugalsko 2 2 0 0 5:1 6 2. Turecko 2 1 0 1 3:4 3 3. Česko 2 0 1 1 2:3 1 4. Gruzie 2 0 1 1 2:4 1

Teoreticky mohou stačit i dva body

A teď to nejzajímavější. Ačkoli se to na posledních dvou turnajích pro 24 účastníků ještě nestalo, k postupu do osmifinále by českému týmu mohly stačit i dva body a třetí místo.

K tomu je ale potřeba splnit hned několik podmínek naráz.

Jednak v české skupině F nesmí Gruzie porazit Portugalsko, což je základ pro to, aby vůbec národní tým skončil třetí.

Z tohoto místa jdou totiž mezi posledních šestnáct ještě čtyři nejlepší ze všech skupin. Po bodech ještě rozhoduje skóre, počet gólů, počet výher nebo třeba nižší počet udělených karet.

Aby se mezi ně reprezentace vklínila s pouhými dvěma body, musí nejdřív Skotsko remizovat s Maďarskem nebo Anglie porazit Slovinsko. Vedle toho se musí zároveň povést, aby Itálie neprohrála s Chorvatskem a Španělsko porazilo Albánii.

K tomu všemu je zároveň potřeba, aby měl český tým lepší skóre nebo více vstřelených gólů než Albánie se Skotskem, které mají po dvou zápasech rovněž jeden bod.

O tom, jestli na osmifinále budou stačit jen dva body, poznají Češi s předstihem. Skupina F se totiž dohrává jako poslední.