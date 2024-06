Na Portugalce se třemi útočníky, přejí si čtenáři. Rádi by viděli Černého i Baráka

Silného soupeře by se nezalekli a vsadili by na ofenzivu. České fotbalisty čeká úvodní utkání Eura s Portugalskem a čtenáři iDNES.cz radí trenéru Ivanu Haškovi zvolit rozestavení se třemi útočníky. Patrika Schicka by měli doplnit Václav Černý a Adam Hložek, v záloze by pak vedle kapitána Tomáše Součka měl hrát Antonín Barák.