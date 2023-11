Hledá se muž, jenž nedostane gól. Kdo bude jedničkou ve finiši kvalifikace?

Legendární Petr Čech je už pár let ve fotbalovém důchodu, jeho nástupce Tomáš Vaclík ve Spojených státech nechytá a Jiří Pavlenka, který se na pozici gólmana čísla jedna vyšvihl definitivně letos, je zraněný.

Koho trenér reprezentačních brankářů Milan Veselý hlavnímu kouči Jaroslavu Šilhavému doporučí? „Zranění Jirky Pavlenky je nepříjemné, ale věřím, že si poradíme. Jindra Staněk je zkušený, v reprezentaci něco odchytal,“ naznačil Šilhavý, koho nejspíš pro páteční duel v Polsku vybere.

Kdo by měl být jedničkou na poslední dvě utkání kvalifikace o Euro 2024? celkem hlasů: 60 Matěj Kovář 43 %(26 hlasů) Aleš Mandous 25 %(15 hlasů) Jindřich Staněk 32 %(19 hlasů)

Sedmadvacetiletý plzeňský gólman je ze všech nominovaných brankářů ten nejzkušenější, nejostřílenější, nejvíc prověřený, byť za národní mužstvo nastoupil jen šestkrát.

V předminulé sezoně Plzni vychytal titul a pak Ligu mistrů, v klubu má neotřesitelnou pozici. Po nedávném otřesu mozku nastupuje s ochranou přilbou jako kdysi Petr Čech.

Reprezentační jedničky a jejich parťáci od roku 1994 Brankáři číslo jedna

Petr Kouba - 26 startů (mj. Euro 1996) Pavel Srníček - 50 startů (Euro 2000) Petr Čech - 124 startů (Euro 2004, MS 2006, Euro 2008, Euro 2012, Euro 2016) Tomáš Vaclík - 54 startů (Euro 2021) Jiří Pavlenka - 21 startů Náhradníci

Jaromír Blažek - 14 startů (Euro 2004)

Tomáš Koubek - 12 startů

Ladislav Maier - 7 startů

Tomáš Poštulka - 7 startů

Jaroslav Drobný - 7 startů

Martin Vaniak - 7 startů

Jindřich Staněk - 6 startů

Antonín Kinský - 5 startů

Aleš Mandous - 4 starty

Radek Černý - 3 starty

Jan Laštůvka - 3 starty

Daniel Zítka - 3 starty

Luděk Mikloško - 2 starty

Jan Stejskal - 2 starty

Tomáš Grigar - 2 starty

Marek Štěch - 1 start

Zdeněk Zlámal - 1 start

Marek Čech - 1 start

Ondřej Kolář 1 start

O čtyři roky starší Aleš Mandous zapsal za Česko čtyři starty, v roli náhradníka absolvoval minulé mistrovství Evropy v roce 2021 a před měsícem odchytal dosud poslední zápas kvalifikace. Jenže ve Slavii například v minulé sezoně naskočil jen do deseti ligových zápasů, jako dvojka začal i tu letošní, v bráně je teprve od září.

Matěj Kovář je budoucností národního mužstva. Ve třiadvaceti získal titul se Spartou, od léta působí jako dvojka v Leverkusenu, nejlepším současném německém týmu. Minuty sbírá v evropských pohárech, v bundeslize je na lavici. V reprezentaci je nepsanou trojkou, jeho čas teprve přijde.

Pokud by se trenéři nečekaně rozhodli pro něj, svou roli by jistě zvládl. Ale spíš ukážou na Staňka či Mandouse.

„Jako jasnou jedničku vidím Staňka. Měl sice zdravotní problémy, ale ta pauza byla spíš preventivní. Neměl zlomenou nohu nebo ruku, takže se mohl udržovat a je připravený. Pokud mu zápasy vyjdou, tak může mít trenér dilema, kdo bude jednička na Euru,“ poznamenal Blažek. „Mandous to má ve Slavii těžký, v minulé sezoně nenastupoval, Staněk to valí pořád. Ale přál bych to oběma.“

Staněk v národním mužstvu debutoval v kvalifikaci o mistrovství světa v Belgii v září 2021, kdy v úvodu střídal zraněného Vaclíka. V průběhu utkání šel do hry loni ve Švýcarsku v Lize národů, kterou chytal i v Portugalsku. Naposled stál v reprezentační bráně v září v přípravě v Maďarsku.

Ještě nikdy však v reprezentaci, stejně jako Mandous, nenastoupili ve chvíli, kdy jde úplně o všechno.

„Není už žádným vyjukaným klukem. Má za sebou spoustu těžkých zápasů. Přichází jeho šance, možná pro něj v nejlepší čas. A může z toho pak vytěžit na delší období,“ řekl Blažek.

Slávistický brankář Aleš Mandous během utkání s AS Řím.

Sám moc dobře ví, jaké to je, když má reprezentace jasnou jedničku a parťáci tam jsou jen od toho, aby jí udělali pohodu. Jednou totiž přijde doba, kdy jeden z nich musí oporu zastoupit. „Pro mě to byla vždycky obrovská motivace. Jak já se těšil. Už jsem byl starší, zkušený, takže ani nervózní jsem nebýval,“ líčil.

Blažek za Česko nastoupil čtrnáctkrát, většinu startů má v přípravných zápasech, ale chytal také na Euru 2004 proti Německu i evropskou a světovou kvalifikaci. Ale dlouhodobě jedničkou nebyl.

Jasně určenou roli mělo v samostatné české historii jen pár vyvolených. Prvním byl Petr Kouba, v jehož éře národní mužstvo hrálo finále mistrovství Evropy 1996. Po něm přišel Pavel Srníček. Od února 2002 nastala éra Petra Čecha, která trvala až do Eura 2016. Po něm reprezentační kariéru ukončil.

Brankář Matěj Kovář v akci během utkání německého Leverkusenu v Evropské lize.

Poté dostal důvěru Čechův náhradník Tomáš Vaclík. Když v říjnu 2018 přišel k reprezentaci současný kouč Šilhavý, rozhodoval se mezi ním a Jiřím Pavlenkou. I když první kvalifikační duel pod Šilhavým chytal Pavlenka, Vaclík se nakonec dostal před něj.

Loni na podzim si však pochroumal rameno a i když se do startu současného kvalifikace vyléčil, novou jedničkou se od letošního března stal Pavlenka. I proto, že Vaclík v létě zmizel do Spojených států, kde nenastupuje. Nedávné svalové zranění Pavlenky však nutí reprezentačního kouče hledat záskok.