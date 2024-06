Český trénink: plná tribuna, nadšení školáci. Zbudou jim hlasivky na Němce?

Jestli bylo čtvrteční přivítání českých fotbalistů u hotelu Treudelberg spíš komorní, páteční trénink se proměnil možná až v nečekaný a především milý happening.

Třeba když útočník Schick, největší česká hvězda, zamával zpátky třem osmiletým klukům v první řadě, kteří byli z nevšedního zážitku štěstím bez sebe. Na oplátku rozjeli hlasité skandování „Patrik Schick! Patrik Schick!“, ke kterému se záhy přidávaly další a další děti.

Právě bundesligoví mistři z Leverkusenu měli mezi místními vůbec největší ohlas.

„Všichni hráči i my trenéři jsme si to moc užili,“ souhlasil jeden z asistentů Jaroslav Veselý. „Ani jsme nečekali, že přijde tolik lidí,“ navázal Ondřej Lingr.

Tohle se povedlo!

Tribuna s více než tisícovou kapacitou byla obsypaná dětmi z okolních škol. „A jak na ně tak koukám, některým už nezbudou hlasivky na večer, kdy hraje Německo proti Skotsku,“ smála se jedna z doprovázejících učitelek. Ač šlo jen o trénink, děti fandily ze všech sil. „Chystali jsme se se třídou fakt dlouho, připravovali jsme i různé plakáty a vidíte: Stálo za to,“ usmála se.

Snad i samotní fotbalisté, pro které to v pátek před polednem bylo velké zpestření, museli být ze zájmu místních překvapení. Alespoň jeden otevřený trénink je povinností pro všechny účastníky šampionátu, například Portugalci v čele s ostře sledovaným Cristianem Ronaldem ho mají v Guterslohu nedaleko Bielefeldu v pátek večer.

Pro český tým byl zároveň prvním v dějišti turnaje.

Na trávníku se hráči sešli poprvé od pondělní generálky se Severní Makedonií. Nechyběl obránce Krejčí, jenž do Německa cestoval po vlastní ose ze Španělska, kde vyřizoval poslední detaily svého přestupu ze Sparty do Girony. Zaujalo však, že kapitán Souček se zatejpovaným kolenem se nezapojil do závěrečné hry na dvě brány a připravoval se individuálně.

„Tomáš nedělal na tréninku všechna cvičení z preventivních důvodů. Není to nic vážného, nechtěli jsme se pouštět do rizika. Nevidím problém, který by ho měl vyřadit ze hry,“ poznamenal asistent Veselý.

Jiří Čihák @jicihak Prý jim večer už nebudou stačit hlasivky na to, aby fandili ještě Němcům, říká nám jejich učitelka. A největší šílenství vypukne až za chvíli, hráči se půjdou po tréninku podepisovat. 🇨🇿🇩🇪 Sledujte #euro2024 na @iDNEScz_Sport https://t.co/MddgoNW6Pk oblíbit odpovědět

Trenér Hašek všechno navzdory ostrému slunci sledoval v tmavé šusťákovce. S kšiltovkou na hlavě bedlivě dohlížel na veškeré dění. A když odcházel, od dětiček čekajících na autogramy dostal nakreslenou českou vlaječku se vzkazem pro štěstí.

„Snad jediná komplikace je, že na hřiště z hotelu dojíždíme poměrně daleko, ale jednou za den se to snést dá,“ řekl Veselý. V běžném provozu se týmový autobus prokličkuje úzkými silničkami ke stadionu a zpátky zhruba za dvacet minut až půlhodiny.

Ale v pátek zpátky na hotel nikdo nespěchal – naopak.

„Fanoušci si náš čas zasloužili,“ pravil Lingr.

I proto teprve půlhodiny po tréninku odcházel do kabiny třeba útočník Schick, jenž trpělivě podepisoval jednu kartičku za druhou. Rádi se zdrželi i mnozí další: Baráka si našli fanoušci, kteří s ním prohodili pár slov italsky, na Součka volali anglicky a prosili o fotku.

„Od soboty už budou tréninky jiné,“ tuší záložník Lingr. „Zase začneme dělat i taktické věci, teď jsme měli problémy pokyny trenéry vůbec slyšet.“

Všichni zúčastnění si však tu necelou hodinu a půl užili.