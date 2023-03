Trenére, máte slovo! Zbraň se skrývá v detailu. Hodiny a hodiny u videa poradí

A jakmile po páteční půlnoci vstřebali sladké vítězství 3:1 nad Polskem, už se trenéři fotbalové reprezentace soustředili na dalšího soupeře. V hierarchii je o mnoho pater níž, skoro na dně evropského žebříčku. Zato ošidnost je jeho druhé jméno.

Jak se sleduje outsider z Moldavska, za kterým se hned v sobotu národní tým vydal?

Moldavsko - Česko v pondělí od 20:45 ONLINE

„Precizně. Bez ohledu na soupeře. Je to naprosto samozřejmá součást přípravy na každé utkání, protože může sehrát klíčovou roli. Neumím si představit ani to, že by to někdo z našich soupeřů podceňoval,“ zdůrazní asistent Jiří Chytrý nad notebookem, který každou chvíli otevírá a snaží se v obrázcích najít odpovědi. Taky cestu do Kišiněva prožil s hlavním koučem Jaroslavem Šilhavým sledováním sestříhaného záznamu.

Vám pochopitelně neukáže žádné tajné fígle, na podrobnosti zapomeňte. Trenér Chytrý dokonce ani nenapoví, jak by pondělní kvalifikace mohla vypadat, přesto je zajímavé poslouchat, jak vlastně příprava na reprezentační zápas probíhá.

Trenére, máte slovo.

„Všechno má svůj mustr a Moldavsko není výjimka. Většinou začínáme od toho, jak soupeř střílí a dostává branky. To je klasika. Tam se ukazuje realita a pravda, čili slabiny a přednosti. Zrovna Moldavsko je hodně silné ve standardních situacích, které když zahrajete dobře, leckdy mezi týmy smažou i kvalitativní výhody. Je to jednorázová situace. Pokud máte urostlé hráče, dají se standardky nacvičit tak, že si z nich vytvoříte zbraň.

Ale zpátky k základu: obranná a útočná fáze. Nedíváme se jen na góly, ale zároveň taky na šance, které ze systému hry vyplývají. Jak si je budoucí soupeř vytváří a taky opačně, proč jim čelí. Často jsou u toho vidět slabiny jednotlivců nebo klidně celého týmu. To všechno pro trenéry připravují video analytici. My v reprezentaci máme to štěstí, že Honza Bauer i Franta Ševinský jsou zároveň vystudovaní trenéři, takže vědí, jaké principy jsou pro nás klíčové. Umějí je sami nastříhat a roztřídit do jednotlivých kapitol. Dělají nám perfektní servis.

Pokud chcete dobře analyzovat jeden zápas soupeře, tak ta základní, hrubá práce trvá zhruba čtyři hodiny. A protože my děláme minimálně tři zápasy venku a tři doma, máte to čtyřiadvacet hodin čistého času. Přitom všechno teprve začíná. Pak pracujete s jednotlivými kapitolami, což je čas, který spočítat neumím. Spojujete k sobě situace, které spolu souvisí. Vytváříte si schémata, která jsou pořád dost daleko od toho, co pak na taktických poradách ukazujeme hráčům, aby soupeře poznali.

Zohledňujeme, proti komu soupeř hrál, jak mu to fungovalo, v čem byl nebezpečný, kde zranitelný. Pak - i na základě toho, jaké hráče máme sami k dispozici - se rozhodujeme, jaký styl použijeme. Teprve potom vzniká video pro hráče.

Asi by to chtělo příklad. Tak třeba zakládání akcí od gólmana. Máte hlavní materiál, tak ho slepujete, hledáte a postupně poznáváte, jaký má soupeř základní set-up, čili postavení. Někdo postaví stopery na kraj šestnáctky, někdo mnohem blíž, zato krajní obránci vyběhnou vysoko do stran. Ono to sice vyznívá jako jedna velká teorie, ale věřte mi, že všechno hraje roli. Každý detail v mozaice je důležitý, protože na to pasujete svůj presink, kterým chcete získat výhodu, čas a prostor. Dá se hrát vysoký presink, zónový, kombinovaný.

Trenér Jaroslav Šilhavá se svými asistenty Jiřím Chytrým a Tomášem Galáskem během utkání Ligy národů proti Portugalsku. Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý a asistent Jiří Chytrý

Bohužel nemůžu zabíhat do podrobností, ale je to obrovské penzum času, během kterého se musíme rozhodnout, jaký systém zvolíme. Na Moldavsko už ho máme a věříme, že bude stejně úspěšný jako v pátek.

Jestli je to věda? To ne, spíš poctivá řemeslná práce, kterou nesmíte zanedbat. Občas se přistihnu, že se na fotbal jen dívám a nedělám analýzu, protože jsem třeba unavený nebo myslím na něco úplně jiného. Pak je nejlepší dát si pauzu a pokračovat třeba cestou ve vlaku. Stačí mít klid, počítač a srovnané myšlenky.

Napadá mě třeba spojitost s kuchařem, který musí každý den udělat stovku pizz. Rutina, řeklo by se. Taky ho určitě nijak zvlášť nebaví, když hněte těsto, ale určitě se těší, až z pece na lopatě vytáhne povedené dílo. S přípravou na zápas je to podobné. Po hodinách a hodinách práce, která není vidět, ale zároveň je nezbytná, se těším na výsledek. Baví mě hledat možnosti, určovat strategii, vzdělávat se, připravovat se na budoucnost. Fotbal je v tom strašně krásný.

Samozřejmě to ne vždycky dopadne tak krásně jako v pátek proti Polsku. Taky už jsme v reprezentaci prožili čirou frustraci z toho, kam se zápas vyvinul. Jako příklad mám domácí utkání s Portugalskem v Lize národů. Dodneška jsem přesvědčený, že jsme přípravu nepodcenili, ale když dostanete čtyři góly, připadáte si zbytečný. Pak je důležitá zpětná vazba a analýza: co z přípravy nevyšlo a proč? Pevně věřím, že jsme se poučili.

I když si myslíte, že jste zvolili správný postup, tak pokud nemá efekt, spokojení být nemůžeme. Napadá mě zápas ve Španělsku, po kterém mě na jednu stranu hřálo, jak příprava proběhla, jakou taktiku jsme zvolili a jak ji hráči vyplnili. Všichni víme, že Španělsko přehraje každého, drží míč a dominuje. Ale my byli aktivní, měli jsme spoustu zisků a tři gólovky za stavu nula nula. Přestože jsme zanechali velmi dobrý dojem, porážka vám nedovolí, abyste mohli být spokojení.

Ještě s dovolením ke Španělsku, které je vlastně při taktické přípravě relativně čitelné. Vždy se snaží být dominantní a nepůjčit soupeři míč. Ťuk, ťuk, ťuk. Ovšem problém je kvalita, která proti vám stojí. I když se dá předvídat, co přijde, vzhledem k jejich kvalitě to ještě neznamená, že se vám podaří tomu zabránit. Zásadní otázky tedy zní, jestli a jak tu kvalitu eliminovat. V tom ohledu je třeba Moldavsko daleko ošidnější. V žebříčku patří mezi nejhorší týmy Evropy, v kvalifikaci o mistrovství světa v Kataru získalo jediný bod. Přitom když jejich reprezentaci podrobíte analýze, zjistíte, že má svou tvář i přesně danou organizaci hry.

Nejnebezpečnější jsou z rychlého protiútoku, takže jakmile jim otevřete prostor, zlobí. Nesmíme dopustit, abychom polevili v intenzitě. To si pak hned koledujete o problém. Právě intenzita hry bude v pondělí jistě patřit mezi klíčové faktory. My musíme dát do utkání kvalitu a neslevit. Pokud bychom ubrali plyn, tak se rozdíly strašně rychle mažou. Stačí se podívat na mnohé výsledky z národních pohárů. Jasný favorit jede na sedmdesát procent, outsider na sto deset a hned máte zaděláno na překvapení. To si nemůžeme dovolit.

Ale pozor, Moldavsko rozhodně nemá špatné fotbalisty. Naše analýza prokázala, že nejsou schopní hrát všechny pasáže ve stejné kvalitě. Někdy se chovají příliš individualisticky, jindy ležérně. Asi to bude mít spoustu jiných faktorů, proč nejsou úspěšnější, ale do toho se nechci pouštět.

Jmenovat můžu třeba Iona Nicolaescua, která hrával za Dunajskou Stredu. Teď je v Beitaru Jeruzalém a v izraelské lize střílí gól za gólem. Na něj bacha. Rychlý, mazaný, obě nohy výborné, má kličku. Rozhodně nás nepřekvapilo, že zrovna on v pátek vyrovnával z penalty proti Faerským ostrovům. Má důvod být sebevědomý. I k němu se v přípravě pochopitelně dostaneme.

Z obrovského množství dat, které analytici vytřídili, vyšla základní verze pro realizační tým. Pro tým jsme pak - ostatně jako vždycky - nachystali finální zredukovaný proces. Na srazu máme zpravidla tři čtyři videa o soupeři. Útočnou a obrannou fázi, standardní situace a specifické detaily.

Jiří Chytrý

Jelikož Moldavsko není zrovna známý soupeř, budeme hráče upozorňovat nejen na jména, ale hlavně na čísla, což nám přijde praktičtější. Jména si hráči u méně známých soupeřů hůř pamatují.

Zhruba hodinu před výkopem pak dostane do ruky soupisku Moldavska a kolega Tomáš Galásek hned nalepí na tabuli jedenáct kartiček se jménem, číslem, fotkou a jednoduchou charakteristikou. Prostě krátce a jasně, aby to při zápase mělo smysl. Výška, váha, klub, silné stránky, slabiny. To úplně stačí, aby si každý hráč identifikoval s tím, kdo přesně proti něm nastoupí. Soupeř se nás sice občas pokusí zmást jiným rozestavením, než které chystá ve skutečnosti, ale to už jsou jen takové psychologické hrátky. Taktika už je dávno hotová.“