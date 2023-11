Čtenáři chtějí vidět Vitíka i Kušeje. A vpředu Čvančaru, radí trenérovi

Čechům stačí v Olomouci, kde nastoupí od 20:45 hodin, remíza. Po propíraném víkendovém skandálu scházejí trenérovi Jaroslavu Šilhavému tři hráči. Tři klíčoví muži.

Česko - Moldavsko v pondělí od 20:45 ONLINE

Z mužstva byli vyřazeni za vážné porušení interních pravidel flámující Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal. Kým je nahradit?

Čtenáři se přimlouvají za následující jména.

Mezi tři tyče by opět poslali Jindřicha Staňka z Plzně, který chytal už v pátek v Polsku (1:1). Jak by to vypadalo před ním, záleží na rozestavení, které výsledky ankety nabízí.

Buď 4-2-3-1, nebo se třemi stopery, jež si kouč Šilhavý oblíbil.

Místo Brabce by uprostřed defenzivy hlasující rádi viděli Martina Vitíka, který by mohl nastoupit buď po boku Davida Zimy, nebo i Tomáše Holeše, jenž případně zvládne i střed zálohy vedle Tomáše Součka.

Sestava čtenářů iDNES.cz na Moldavsko jak jste hlasovali Staněk - Douděra, Vitík, Zima, Jurásek - Černý, Souček, Holeš, Provod, Kušej - Čvančara nebo Staněk - Vitík, Zima, Holeš - Douděra, Souček, Provod, Jurásek - Černý, Čvančara, Kušej

Kraje hřiště a defenzivní úkoly připadnou Davidu Douděrovi (ten zastoupí dalšího provinilce Coufala) s Davidem Juráskem, místo v záloze je ještě pro Lukáše Provoda. Co se útoku týče, ze žebříčku vycházejí tři jména.

Třetí hříšník Kuchta mezi nimi pochopitelně není, místo něj by měl nastoupit Čvančara, který v pátek naskočil po poločase. Šanci by čtenáři dali také debutantovi Kušejovi a Václavu Černému, na nějž v Polsku místo nezbylo. Dostane tentokrát prostor?