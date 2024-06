Fotbalisty čeká první test před Eurem. Chci hráče vidět v akci, přeje si Hašek

Souboj s Maltou je pro Čechy prvním před blížícím se mistrovstvím Evropy v Německu.

Národní mužstvo ho odehraje jedenáct dní před svým úvodním duelem proti Portugalsku. V pondělí v Hradci Králové absolvuje ještě generálku proti Severní Makedonii.

„Chceme, aby se všichni hráči protočili. Chceme je vidět v akci. Důležité je, aby se nikdo nezranil a v současném složení jsme mohli odjet na Euro,“ prohlásil trenér Ivan Hašek.

Fotbalisté jdou na Maltu přímo z ostré přípravy, v níž se po sezoně v klubech věnují i fyzické kondici.

„Potřebovali jsme, aby se všichni nominovaní začlenili do týmu po dnech volna, které měli po skončení sezony. Chceme srovnat zátěž, což není jednoduché. První dva dny byly na soustředění zavádějící, teď už jsme jako tým srovnaní,“ podotkl kouč.

Proti Maltě půjde spíš o „tréninkový“ duel, trenér Hašek využije všech šest střídání, víc jich v oficiálních mezistátních zápase být nemůže. Šanci dostanou ti, s kterými se do základní sestavy pro Euro spíš nepočítá. Ti, kteří se na hřiště nedostanou, budou mít šanci v pondělí v Hradci Králové. Tam se už sestava může blížit té, která vyběhne 18. července v Lipsku proti Portugalcům.

„Určitou představu máme. Chtěl bych ještě zdůraznit, že všichni hráči jsou ochotni naskočit i na jiných pozicích než v klubech. Jsou připraveni pomoci týmu tam, kde potřebujeme,“ řekl Hašek na čtvrteční tiskové konferenci v Grödigu.

Stadion je skromný, ale velmi útulný. Ještě na podzim 2022 na něm hrál druhou rakouskou ligu Liefering, rezerva Salcburku.

Pro české hráče je zápas spíš zpestřením mezi mnoha tréninky na hřišti a hodin teorie u videa, kde se probírá taktika. I proto se volí spíš papírově snazší protivníci.

„Některé věci z tréninku se v zápase mohou objevit,“ podotkl Hašek.

Česko – Malta v pátek 7. června od 17:30 ONLINE

Ze Schladmingu, kde je národní mužstvo od neděle, je to do Grödigu 85 kilometrů, z nichž část vede po široké státní silnici v alpském údolí a větší část po dálnici. Na logistiku se bere velký ohled, prostě co nejméně cestování. A Malta byla ochotná za českým týmem do Rakouska dorazit.

„Chtěli jsme taky někoho, kdo se nevymyká stylu našich soupeřů ve skupině. Mohli jsme hrát s Walesem nebo se Skotskem, ale ty hrají jinak. A pak jsme potřebovali, aby za námi dorazil do Rakouska. Mohli jsme letět na Španělsko do Anglie, ale bylo by to organizačně složité,“ podotkl kouč Hašek.

Proto Malta, až 171. tým žebříčku Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Slabší soupeř se volí i záměrně. Malta prověří Čechy před velkým turnajem už podruhé za posledních osm let.

V minulosti za trenéra Karla Brücknera nastoupili Češi doma proti Bulharům a Estoncům. Před mistrovstvím světa 2006 volil kouč exotické protivníky jako Saúdskou Arábii, Kostariku či Trinidad a Tobago. A buď v místě soustředění, nebo pak doma v Česku. Následovaly Litva a Skotsko.

Před dvanácti lety si Michal Bílek během soustředění v Rakousku vybral Izrael, pak se hrálo v Praze s Maďarskem.

Za Pavla Vrby hrála reprezentace na venkovském stadionu v Kufsteinu právě s Maltou a v Innsbrucku s Ruskem. Nedaleko odsud se totiž se připravovala.

Před předchozím šampionátem v roce 2021 trenér Jaroslav Šilhavý souhlasil s atraktivním zápasem proti Itálii, přestože šlo o favorita a k duelu musel tým z Jižního Tyrolska do Boloně letět. A pak utrpěl debakl 0:4, což na pohodě v týmu nepřidalo. I proto se nelze divit, že Hašek nekývl na utkání proti Španělsku.

„Mohli jsme hrát s Nizozemskem nebo s Francií, ale na ty můžeme narazit v případě postupu,“ poznamenal Fousek.