Příprava plná faulů. I zákeřných. Trenéři se báli, hráči si říkali: Hlavně neuhýbat!

Češi porazili Maltu, 171. tým světa, v rakouském Grödigu jednoznačně 7:1. Ale jinak to byl zápas, který hodně bolel.

Když pár minut před koncem záložník Joseph Mbong oplácel a po jednom ze soubojů u postranní čáry vystartoval na debutujícího Červa, kterého udeřil hlavou do hrudníku, ne všichni diváci na tribunách útulného stadionu byli nutně překvapení. Proč?

Ač se hrál přípravný zápas, soupeři si nic nedarovali. A k podobnému excesu jako by už dlouhé minuty předtím všechno směřovalo.

Statistici napočítali dohromady čtyřiatřicet faulů, dvaadvacet v prvním poločase. Některé z nich byly dost ostré. „Od Malťanů skoro až zákeřné,“ kývl David Jurásek. Sudí rozdal dohromady pět žlutých karet a jednu červenou – tu viděl za výše popsaný zkrat po souboji s Červem zmiňovaný Mbong.

„Upřímně? Překvapilo mě, jak do nás šli. Ale zastrašit jsme se nenechali a ze soubojů neuhýbali, to by bylo to nejhorší,“ věděl útočník Chytil.

„Kluky to bolelo, ale zůstali disciplinovaní,“ ocenil Hašek a po něm i záložník Barák, který poprvé v reprezentaci navlékl kapitánskou pásku: „Viděl jsem z naší strany velký respekt vůči rozhodčímu, což je pecka.“

Češi faulovali spíš při presinku, který hlavně v prvním poločase roztočili na útočné polovině dost intenzivně. To některé maltské zákroky jako by pramenily spíš z frustrace. Soupeři opakovaně dost vášnivě prožívali verdikty sudího, teatrálně máchali rukama nebo se drželi se za hlavu, když Češi po vzájemných střetech odpadávali.

Třeba po soubojích s brouskem Teumou, hráčem číslo 10 z francouzské Remeše, který byl v bílém dresu ze všech Malťanů nejnepříjemnější. Sadílek ve druhé půli po faulu na něj dostal dokonce žlutou kartu a z lavičky slyšel jednoduchý pokyn: „Hlavně bacha na druhou!“

Tu přitom po faulu na Zimu, druhém během krátké chvíle, mohl dostat i samotný Teuma.

„Zákroků na červenou kartu tam měl tenhle hráč víc,“ mračil se kouč Hašek. „Ale kdybychom do toho šli se strachem, bylo by to ještě horší,“ pokračoval.

„Důležité bylo, že jsme se s tím poprali a nikdo z nás se nezranil,“ hlásil i David Jurásek, jeden z šesti střelců českého týmu. Za Maltu se prosadil pouze Paul Mbong, mladší bratr vyloučeného Josepha.

„Ale i takové zápasy si občas musíte zažít. Příliš nepomohl ani terén, který byl trochu těžší,“ řekl pak před stadionem v Grödigu, z kterého je nádherný výhled malebné krajiny, českým novinářům záložník Barák.

Češi si zvolili Malťany za jednoho z přípravných soupeřů i proto, že byli ochotní za týmem přicestovat do Rakouska.

„Navíc jsme si přáli někoho, kdo se nevymyká stylu našich soupeřů ve skupině,“ poznamenal Hašek.

V předběžném jednání byli i zvuční protivníci jako Francie nebo Španělska. Za nimi by ale Češi museli z rakouského soustředění, kde mají klid na práci, letět, což realizační tým odmítl. V úvahu připadalo také Nizozemsko.

„To ale hraje ve skupině, na kterou bychom v případě postupu na Euru mohli narazit,“ vysvětlil Petr Fousek, předseda fotbalové asociace.

„A celkově by to bylo organizačně složité,“ vysvětlil už minulý týden český kouč Hašek. „Mohli jsme hrát také s Walesem či Skotskem, což jsou ovšem týmy, které se prezentují trochu jiným stylem než ty, které potkáme na Euru.“

Český tým čeká před vstupem do šampionátu ještě pondělní generálka proti Severní Makedonii v nové Malšovické aréně v Hradci Králové. Na Euru reprezentace poprvé nastoupí v úterý 18. června v Lipsku, kde vyzve favorizované Portugalce. Ve skupině má ještě Gruzii a Turecko.