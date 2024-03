ANALÝZA: Teď je čas pro blonďáka. Co by měl trenér Hašek změnit

Být na lavičce nadále trenér Jaroslav Šilhavý, blonďák se sedmičkou by koukal na zápas jen v televizi. Dostal zaracha, protože dával okatě najevo, že se mu opatrný styl minulého šéfa pranic nezamlouvá. Barák je prostě takový, že neumí a nechce sklopit hlavu. A tak musel čekat, než se jméno na trenérské židli změní.

Stát se to nemuselo, protože tým postoupil na mistrovství Evropy.

Další vývoj jistě znáte: kritizovaný Šilhavý po splněném úkolu sbalil kufr, nahradil jej Ivan Hašek a Barák je zpátky. Nový trenér předeslal, že by byl hřích levonohého technika vynechávat, když spolu žádnou rozháranou minulost nemají: „Tonda se umí soustředit na nejdůležitější okamžiky v zápase.“

Hned v pátek to podepsal luxusním gólem v Norsku, kterým rozhodl o výhře 2:1. V úterý proti Arménii by klidně mohl dostat kapitánskou pásku, pokud kolega Souček, největší z reprezentačních držáků, druhou přípravu vynechá.

Je pochopitelně na Haškovi, jak rozhodne. I kdyby Barák pásku nenesl, je čas pro jeho využití. I když na vás může působit lehce ležérně, protože ze soubojů se snaží vybruslit fikaností a nikoli silou, patří mezi nejkreativnější hráče, které Česko má. V devětadvaceti na vrcholu sil.

Momentka z utkání mezi Norskem a Českem. Uprostřed Erling Haaland mezi Tomášem Holešem a Davidem Zimou.

„Celý rok mi reprezentace hrozně chyběla. Věřím, že tahle generace na to má,“ říká záložník Fiorentiny. Moc času nezbývá, vždyť Euro má výkop přesně za 79 dní.

Než večer Češi dohrají, budou vědět, jestli je 22. června čeká na turnaji prostřední zápas ve skupině proti Řecku, nebo Gruzii. Dva horkokrevné soubory si to rozdají v baráži. Pokud jste náhodou zapomněli, start je proti Portugalsku, finiš s Tureckem. Trefí-li trenér Hašek sestavu a taktiku, měl by se národní tým rvát o postup.

Premiéra v Norsku ukázala, že...

Chce to víc kreativity. Dokud nepřišel na hřiště Barák spolu s dalšími náhradníky, dopředu to drhlo. Chyběl tvořivý typ. Tvrďák Krejčí s kapitánem Součkem jsou fajn volba, když potřebujete ovládnout vzdušný prostor. Vysunutější Provod naběhá míle a umí se tlačit do zakončení, ale pro zrychlující kombinaci po zemi potřebujete někoho, kdo soupeře nečekaně zmate. A to je? Mladý plzeňský velitel Šulc zřejmě potřebuje čas, takže Barák je volba. A s ním třeba mladý Hložek, v pátek rovněž náhradník.

Ale pozor, nejde jen o střed hřiště, i na krajích to chce víc odvahy. Proti slabšímu soupeři je ideální prostor vyzkoušet si údernější varianty se shodnou značkou: Jurásek (David) nalevo, Jurásek (Matěj) napravo. Anebo čertík Lingr z Feyenoordu na křídle.

Belmondo vs. Gabriel. Těžko si představit, že by Hašek v plánech pro šampionát nepočítal na pravý kraj s Coufalem, aktuálně nejlépe nahrávajícím bekem anglické ligy. Předpokládá se, že za flámování jej dostatečně vytrestalo veřejné zostuzení a opomenutí v první nominaci. I tak se hodí mít v záloze Coufala 2.

Adam Gabriel, bek z dánského Midtjyllandu, dříče z West Hamu připomíná. Taky patří mezi přírodňáky, kteří se vypracovali sami. Není to přitom tak dávno, kdy přemýšlel, že s fotbalem sekne a z prostředí, které ho vysávalo, utíkal do přírody.

Co sehraní nováčci? V áčku ještě start nemají, ale už toho spolu prožili spoustu. Třeba rok na hostování v Pardubicích, během kterého se sehráli. Robin Hranáč a Tomáš Vlček, Plzeňan a slávista, stopeři, kteří o sobě vědí.

Český trenér Ivan Hašek v poločase přípravného utkání v Norsku odchází do kabin se stoperem Tomášem Holešem, za nimi jde norský útočník Erling Haaland.

Očekávaný páteční test v Norsku sice uprostřed obrany ustáli slávisté Zima s Holešem, ale mladá dvojka může ukázat, že v týmu pro Euro nemusí chybět. Oba patří mezi kliďase: Hranáč je flegmatik odjakživa, Vlčkovi pomohlo, že už krátce po dvacítce založil rodinu. Zkuste zapomenout na to, že reprezentační stoper musí mít věk a zkušenosti. Klíčová je forma.

Hoši, buďte sví. Tah se slávistickým hroťákem Chytilem na křídle se nepovedl. Diskutabilní bylo též vysunutí sparťanského stopera Krejčího do zálohy. Pochopitelný byl naopak nesoulad v projevu, když se hrálo jen po pár trénincích. Vítězství nad Haalandem a spol. zahřálo, o tom žádná, v úterý už to chce svěžejší výkon. Třeba se třemi stopery, což je styl, který národnímu týmu sedí víc. Hodila by se větší aktivita po stranách, která rozpumpuje celý tým.