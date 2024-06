Hašek versus Vrba. Pro Čechy druhé nejslabší Euro, rozdíl jen jediný gól

Ty turnaje se z českého pohledu podobaly. Skladbou soupeřů ve skupině, vývojem i výsledkem.

Euro 2016 a Euro 2024. Jeden bod ze tří zápasů, záporné skóre, poslední příčka ve skupině.

Jen jediný gól ve skóre rozhodl, že současné mužstvo Ivana Haška nedopadlo ze všech českých účastí na kontinentálních šampionátech nejhůř.

„Výkony byly lepší než výsledky,“ pronesl předseda asociace Petr Fousek po středečním vyřazení.

Před osmi lety tým Pavla Vrby na úvod Eura ve Francii podlehl Španělsku 0:1 gólem ze závěru utkání. Letos od Portugalska inkasovali Češi na 1:2 v nastavení.

Tehdy remizovali s Chorvatskem, když dotáhli dvoubrankové manko, což byl úspěch. Nyní uhráli jen bod s Gruzií, nováčkem a outsiderem mistrovství Evropy.

Vždyť Gruzie se tam probila dodatečně až z baráže, v níž měla za soupeře Lucembursko a Řecko.

V závěrečném utkání skupinové fáze museli na obou turnajích Češi porazit Turecko, což je evropský průměr. A v obou případech selhali. „Vypadli jsem proto, že jsme neporazili Gruzii. Tam se rozhodovalo,“ prohlásil kouč Hašek.

V současném systému mistrovství Evropy ze čtyřiadvaceti účastníků, což je mimochodem takřka polovina evropských zemí, postupuje do vyřazovacích bojů šestnáct, čili dvě třetiny. A je ostudou mezi nimi nebýt.

Vedle prvních dvou týmů si play off ze šesti skupiny zajistí i čtyři nejlepší ze třetích míst, na což stačí tři až čtyři body.

Od roku 2016 skončili Češi jednou třetí (2021) a dvakrát poslední (2016 a 2024).

Když se Euro hrálo se šestnácti účastníky do roku 2012 včetně a do play off postupovaly jen dva nejlepší z každé skupiny, vedli si líp.