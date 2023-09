Pavlenka, Souček, Coufal a dál? Jak by měla vypadat sestava fotbalistů?

Česko má v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu za sebou tři utkání.

V březnu proti Polsku (3:1) a v Moldavsku (0:0) trenér Jaroslav Šilhavý zvolil rozestavení se třemi stopery, třemi útočníky, dvěma wingbeky a dvěma středopolaři.

ANKETA: Vyberte sestavu na Albánii Kdo by měl v kvalifikačním utkání nastoupit

Zatímco proti Polsku tým sehrál velmi dobrý zápas, v Kišiněvě se mu to hrubě nepovedlo. Možná právě proto se v červnu na Faerských ostrovech kouč vrátil ke klasice se čtyřmi obránci, pěti středopolaři a jedním hrotovým útočníkem.

Významnou roli při skládání základní jedenáctky hraje fakt, jestli má Šilhavý k dispozici hráče, které si původně vybral.

Z opor chybí jen Patrik Schick, který je na marodce dlouhodobě. Na Albánii nebude ani levý krajní hráč David Jurásek. A z původní nominace vypadl David Douděra, jehož nahradil Lukáš Masopust.

Šilhavý tak může složit sestavu podle sebe a nemusí se ohlížet na případné absence.

V brance bude jistě Jiří Pavlenka, který v současné kvalifikaci na pozici gólmana nahradil letitou jedničku Tomáše Vaclíka. Ten i kvůli přestupu do Spojených států v nominaci chybí.

Pokud Šilhavý zvolí hru na tři stopery, nabízí se Tomáš Holeš s Ladislavem Krejčím, které by doplnil jeden z dvojice Jakub Brabec, David Zima. Dalším stoperem v nominaci je Patrizio Stronati.

Na pozici pravého wingbeka má jisté místo Vladimír Coufal, na levém kraji by měl dostat přednost Lukáš Provod před Jaroslavem Zeleným.

Ve středu pole nemůže chybět Tomáš Souček, po jehož boku hrál v předchozích zápasech Alex Král. K dispozici však nebyl Michal Sadílek. Ten by se dostal do sestavy v případě, že by kouč chtěl mít ve středu pole tři záložníky.

Na ofenzivní místa je velká konkurence. Klasickým křídlem je v nominaci jen Václav Černý, jemuž se červnové utkání na Faerských ostrovech i příprava v Černé Hoře náramně vydařila.

Černý by měl nastoupit z pravé strany, jeho konkurentem je především Tomáš Čvančara, byť je spíš hrotovým útočníkem. Tam v reprezentaci při absenci Schicka nastupuje Jan Kuchta. Za ním čekají na šanci Václav Jurečka a Mojmír Chytil.

Na pozici pod hrotem či z levé strany se nabízí Adam Hložek.

Pokud by však Šilhavý zvolil rozestavení se čtyřmi obránci, pěti záložníky a jedním hrotem, vypadne jeden stoper.

Pravý kraj by obsadili Coufal s Černým, na levé straně v záloze jistě Provod a za ním v obraně možná Zima.

Tři místa ve středu pole by patřila Součkovi, Královi a nejspíš Hložkovi. Na hrotu pak Kuchta.

Nebo by sestava měla vypadat úplně jinak? Můžete hlasovat v anketě.