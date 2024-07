Berlín ožívá. Slavný gólman zdravil fanoušky a Angličané si (opět) věří

Pokud vám náhodou jeho jméno nic neříká, nebo si nejste jistí, kam jej zařadit, třeba vám pomůže drobná nápověda.

Manchester United, Stoke, West Brom či Watford.

Dohromady 390 startů v anglické lize, což v historickém žebříčku gólmanů stačí na devátou příčku.

Mimochodem, když loni na jaře ve svých čtyřiceti letech přerušil sportovní důchod, aby s Wrexhamem, fotbalovou hračkou dvou holywoodských herců Reynoldse s McElhenneym, zažil postup do čtvrté ligy, v nastavení rozhodujícího utkání celé sezony zlikvidoval penaltu a znovu k sobě připoutal výraznější pozornost.

Ještě před deseti lety přitom za reprezentaci chytal na mistrovství světa v Brazílii a nyní v centru Berlína s telefonem v ruce natáčí vzkazy anglickým fanouškům na sociálních sítě, což je ostatně důvod, proč odmítne krátký rozhovor.

„Nemůžu mluvit, nesmím. Dělám exkluzivně pro anglickou asociaci a tohle mám ve smlouvě,“ omlouvá se, jakmile se rozloučí s partou mladíků, kteří si po příjezdu do Berlína ještě nestačili vybalit bagáž.

Podobně se u něj zastavují i další, kteří většinou žádají o fotku. Starší pán, taky Angličan, se mu snaží připomenout zápas, který viděl přímo z tribuny a Foster v něm chytal. Ale nezdá se, že by si pamatoval...

Ač je v Berlíně ve srovnání s tím, co se spustí navečer a hlavně v neděli, pořád docela klid, už teď je na každém kroku cítit, že město se den před velkým finále postupně probouzí.

Španělští fanoušci, kteří jsou jinak v menšině, se co chvíli nechají strhnout všudypřítomnými televizními štáby ke zpěvu. Angličané zase přímo pod Braniborskou branou, za níž se na uzavřené Straße des 17. Juni rozléhá obří fanzóna, největší v celém Německu, nenápadně okukují potemnělá studia britské veřejnoprávní BBC, který na Euru vyrostla právě tady. U zadního vchodu jsou zrovna zaparkované černé limuzíny, a tak někteří u ochranky vyzvídají, jestli náhodou zrovna nedorazili Gary Lineker nebo Alan Shearer, bývalí reprezentanti a dnes televizní hvězdy.

Fotbal na vás dýchne také na všech linkách zdejšího U-Bahnu, protože na monitorech, co běžně ukazují směr jízdy a zpravodajské aktuality, problikávají i siluety Španěla Yamala a Angličana Bellinghama, dvou důležitých protagonistů blížícího se finále: „Který z mladých zázraků v neděli večer ovládne Berlín?“

Jasno má devětadvacetiletý Jordan, který v černém kloboučku s gumičkou pod bradu roztahuje přímo na ulici obří anglickou vlajku s logem Birminghamu City. To je klub, odkud se Bellingham v sedmnácti vydal do světa.

„A když mu bylo šestnáct, viděl jsem přímo z tribuny jeho gól při domácím debutu na St. Andrew’s,“ tvrdí Jordan. „Jude je ten nejlepší hráč, kterého náš klub kdy vychoval. Možná ještě Trevora Francise, kterého jsem ale nikdy na vlastní oči hrát neviděl. Na Bellinghama jsme u nás všichni moc pyšní, je to borec, dostal se do Realu Madrid, což je neuvěřitelné. A tady na Euru nám zachránil krk, protože jinak bychom vypadli se Slováky a žádné finále by nebylo.“

Že Angličané zatím nestranného fanouška spíš nudí?

„To bylo hlavně proto, že jsme potkali týmy, které jen bránily,“ reaguje okamžitě jiný fanda, Stuart z Bristolu, jenž na finále přivezl celou rodinu. „Máme štěstí, že jsme se dostali k lístkům,“ mrkne na manželku Amy a syny Noaha s Rorym. „Měl byste vidět, jak to teď vypadá u nás doma v Anglii. V oknech i na autech všude visí vlajky, celá země šampionátem žije a šílí. A já věřím, že to dobře dopadne. Musí!“

A kdyby náhodou ne, Angličané vědí víc než kdokoli jiný, jak se vypořádat se zklamáním. Nespočetli byste, kolikrát už – pokud jde o fotbal – propadli slepé víře. Kolikrát se zmýlili, že tentokrát už to přece zaručeně vyjde.

Od roku 1966 na jakékoli zlato z vrcholného turnaje marně čekají. Tenkrát ovládli domácí mistrovství světa, zatímco na Evropě neuspěli ještě nikdy. Dokonce ani před třemi lety, kdy jim finále doma ve Wembley zkazili Italové, kteří lépe zvládli nevyzpytatelný penaltový rozstřel.

„Ten zápas nám zlomil srdce,“ přiznává Stuart. „Tehdy jsem to sledoval doma v Reditchi, hned za Birmignhamem. A nic podobného už zažít nechci,“ otřepe se Jordan.

S kamarádem cestovali začátkem týdne deset a půl hodiny autem do Dortmundu, kde viděli úspěšné finále s Nizozemskem. „Do Berlína už jsem vlakem dojel sám, protože kámoš musel zpátky do práce. Vlastně ani nevím, jak se dostanu domů. Teď jsem hlavně natěšený a v očekávání, co nás všechny čeká. Osobně jsem na tak velkém zápase ještě nebyl. Může to být jen jednou za život. Věřím, že tentokrát se to už opravdu povede,“ zdůrazňuje Jordan.

Kdyby k navíc k finálovému úspěchu přispěl další z gólů Bellinghama, jistě by ho to hřálo ještě víc.