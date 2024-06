Věřím, že ještě nejsme na konci. Barák o rozhodující bitvě s Turky i nemoci

Proti Gruzii si v sobotu zahrál jen pár minut, ač se s ním původně počítalo do základní sestavy. Večer před zápasem ho skolila horečka. Nastydl nejspíš z klimatizace.

Česko – Turecko ve středu od 21:00 ONLINE

„Navíc v dost blbý okamžik,“ krčil rameny.

„Doktoři mi druhý den nedali zelenou, protože nevěděli, jak budu reagovat. Nebyl jsem v kondici, aby na mě mohli trenéři sázet. Mohlo se stát, že po pár minutách odejdu, což nikdo nechtěl riskovat,“ pokračoval.

Naskočil jste aspoň v závěru.

A byl jsem rád, že to tělo zvládlo. Žádná přehnaná únava. Víte, já hrozně moc chtěl být u toho, i kdyby jen jako podpora a fanoušek. S klukama držíme při sobě. Cítil jsem z nich, že i oni si přejí, abych na zápase byl. Chtěli jsme to zvládnout jako tým.

Zrovna vy mluvíte o atmosféře uvnitř současného mužstva často.

Je fantastická. Platí to pro vztahy mezi hráči a trenéry, nálada je výborná a všichni jsme hladoví. Nikdo není odstrčený, nikdo tady není na výletě nebo jako pouhý účastník zájezdu. Jasně, že jsme po Gruzii byli zklamaní z výsledku, ale na druhou stranu je super, že máme situaci ve svých rukou. Věřím, že ještě nejsme na konci.

Ale hrajete s Turky, kteří mají v Německu ohromnou podporu. Jste připravení?

Neřekl bych, že by atmosféra měla takový zápas rozhodovat. Hraje se o všechno, je to buď, anebo. Myslím, že jakákoli pozitivní i negativní podpora může být dobrá i kontraproduktivní. Nevnímám to jako výhodu nebo nevýhodu, spíš jako fakt, na který budeme připravení. A třeba ho využijeme i váš prospěch.

Co od soupeře čekáte na hřišti?

Agresivní nástup, tlak hned od první minuty. Určitě si budeme muset dávat pozor i na disciplínu, nesmíme se nechat vyprovokovat. Sami chceme být nepříjemní a dotěrní, abychom soupeře donutili k chybám či ztrátě koncentrace. Oba týmy jsou na tom herně dost podobně, neočekávám, že by měl jeden nebo druhý extra dominovat.

Pokud nastoupíte, těšíte se na souboje s kapitánem Calhanogluem, kterého znáte z italské ligy?

V posledních dvou sezonách vyletěl, trochu změnil pozici a na defenzivní šestce odvádí vážně skvělou práci. Je lídrem Interu i nároďáku a já se na něj moc těším. Tyhle konfrontace mě jako hráče strašně baví. Doufám, že budu úspěšný a pomůžu týmu.

Jiří Čihák @jicihak Kondiční kouč Dyon dnes při rozcvičce volil spíš zábavnější formu 🇨🇿 otevřená čtvrthodina tréninku skončila, klíčový duel s Tureckem už za dva dny 🇹🇷



Sledujte #euro2024 na @iDNEScz_Sport https://t.co/MZipsnBnq3 oblíbit odpovědět

Sledovali jste nedělní utkání mezi Maďarskem a Skotskem (1:0), po kterém výrazně klesly šance na to, že vám bude k postupu stačit i remíza?

Spíš jen a tak po očku. Já sledoval na masérně hlavně utkání Německa, až potom jsme si pustili závěr Maďarů. Nemyslím si ale, že by tomu kdokoli z nás přikládal nějaký větší význam. Nebudeme kalkulovat ani spekulovat, chceme si to uhrát sami.

Teď už vám ani nic jiného nezbývá.

Uvědomujeme si to. Bude to pro nás první utkání play off, takové šestnáctifinále, které potřebujeme zvládnout, pokud chceme pokračovat v turnaji. Těšíme se na to a věříme, že to zvládneme.