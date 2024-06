Barák: Chceme vyhrát i pobavit. Souček? Po sezoně má bolístky každý

Češi musí, protože nezdar i ve druhém utkání na Euru už by zaváněl průšvihem. K postupu do osmifinále nejhůř z třetího místa potřebují tři, ale spíš čtyři body.

Gruzie – Česko v sobotu od 15:00 ONLINE

Jste připravený na to, že na vás tým bude hodně spoléhat?

Není důležité, jestli na mě tým bude spoléhat, nebo ne. Samozřejmě, že ze sebe chci vydat to nejlepší. Odpovědnosti se nezříkám, z fotbalu nejsem nervózní, protože mi hrozně dal. Naopak si těžké a důležité momenty užívám, tohle jsou přesně moje chvíle. Určitě se nebudu chtít jen zúčastnit, chci vyhrát, protože jsem vítězný typ. Ví to i trenér.

V čem se po porážce s Portugalskem musíte zlepšit?

V mnoha směrech nás čeká úplně jiný soupeř. I příprava na takový zápas je odlišná. Chceme do hry vnést jiné prvky a zároveň si chceme tvořit vlastní tvář, aby v naší hře divák viděl jednoznačné a rozpoznatelné automatismy. I v tomhle směru se chceme dál posouvat. Je to dlouhodobý proces a my jsme pořád na jeho začátku. Doufám, že proti Gruzii zvítězíme a pobavíme fanoušky útočnými akcemi. A ještě jedna věc.

Ano?

Fanouškům, kteří nám v Lipsku vytvořili úžasnou kulisu, bych chtěl za celý tým strašně moc poděkovat. Vážíme si toho a těšíme se na ně v příštích zápasech. Snad budou mít z naší hry víc radosti.

Když budete na hřišti, budete se snažit vytvořit lepší servis pro Patrika Schicka, vašeho velkého kamaráda?

Když budu na hřišti, budu se hlavně snažit, aby český nároďák vyhrál. Nezajímá mě, jestli dá gól Schick, Staněk nebo Kovář. To je úplně jedno. Páťa si utkání proti Portugalcům trochu vytrpěl, neměl to jednoduché, ale jako tým jsme to už hodili za hlavu. Fakt to bude jiný zápas, máme obrovskou chuť a věřím, že když se potkáme na hřišti s Patrikem, vytvoříme mu komfort, stejně jako on nám. Úspěšní musíme být jako tým.

Mimochodem, co říkáte na to, jak se pro tým obětuje Tomáš Souček? Utkání s Portugalskem možná dohrál i s lehkým zdravotním problémem.

Ani jsem pořádně nevěděl, že je zraněný. Nedává na sobě nic znát. I úlev v tréninku měl hrozně málo. Na konci sezony má každý hráč nějakou bolístku, problém, o kterém dost možná ani neví. Tohle je ale Euro, pokud to jde, tak zatnete zuby. Takových turnajů člověk v životě přece jen moc nezažije.

Třeba Gruzínci jsou na Euru vůbec poprvé, Chviču Kvaraccheliju, jejich největší hvězdu, znáte z italské ligy.

On je superstar. Hlavně v předchozím ročníku, kdy Neapol slavila titul, byl jedním z hlavních strůjců úspěchu. Tým šlapal a i jeho zásluhou se dostali na samotný vrchol. Na druhou stranu v nároďáku má možná trochu odlišnou roli, je odskočený od ostatních – ne přímo na hřišti, kde mají další zajímavé kluky, ale spíš tou svojí image. Každý ho zná, zajímají se o něj největší kluby, takže je středem pozornosti. I pro nás bude hrozbou, i když se chystáme také na ostatní.

S Tureckem prohrála Gruzie v prvním utkání 1:3. Co si z toho vzít?

Víme, že mají dopředu vážně zajímavé mužstvo. Dokážou si vytvářet dost šancí jak z rychlých protiútoků, tak v přechodové fázi. Musíme být připravení.