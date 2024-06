Anglie nudí. Na tým prší kritika, na kouče letěly kelímky od piva: Chápu to

Kdybyste neměli kontext, bylo by co kritizovat? Angličtí fotbalisté postoupili do osmifinále mistrovství Evropy jako vítěz své skupiny, neprohráli zápas... Jenže jejich hra navzdory našlapanému kádru a talentovaným hvězdám zoufale nebaví. A fanoušci to během remízy 0:0 se Slovinskem dali najevo.