Je líný jako Ronaldo! Kane čelí v Anglii kritice, prý víc škodí, než pomáhá

„Je líný a už mě štve. Obávám se, že máme v týmu vlastního Cristiana Ronalda, který pořádně neběhá, ale musíme ho nechat hrát,“ nebral si servítky Jamie O’Hara, bývalý záložník Tottenhamu, kde Kane ještě donedávna působil.

„Proti Švýcarsku byl úplně mimo, týmu nenabízel nic,“ přidal vedle něj sedící Jason Cundy, někdejší reprezentant do jednadvaceti let, v podcastu rozhlasové stanice talkSPORT.

Dosud se Kaneovi fotbalová veřejnost v Anglii tolik nevěnovala, to se však změnilo právě po zmíněném čtvrtfinálovém duelu se Švýcarskem.

V první půli si Kane připsal jenom tři (!) přihrávky, celkem pak nasbíral pouhých devětadvacet doteků s balonem. To je mimochodem takřka o polovinu méně, než měl brankář Jordan Pickford...

„Saka čeká, až si někdo naběhne do vápna, ale Kane se zkrátka vůbec nehýbe,“ postěžoval si v průběhu utkání bývalý legendární útočník Alan Shearer. „Chcete, aby se odpoutal od obránce, ale on prostě stojí na penaltovém puntíku, vůbec tomu nerozumím. A nestalo se to jednou,“ čertil se Cundy.

Třicetiletý forvard je známý tím, že nehraje jako klasický hroťák. Často si sbíhá pro balony do hloubi pole a zapojuje se do rozehrávky, na což upozorňuje třeba někdejší anglický obránce Gary Neville.

29 doteků s míčem, z toho jen čtyři ve vápně soupeře. Tak se prezentoval anglický útočník Harry Kane proti Švýcarsku.

„Nerozumím tomu, proč to najednou lidem vadí, tohle přece dělá už několik let. Nevidím v posledních zápasech nějakou změnu,“ hájil ho v rozhovoru pro Sky Sports.

Jenže Kane navzdory svému hernímu stylu vždy dával i kupu gólů. Vždyť v uplynulé sezoně nasázel v dresu Bayernu čtyřiačtyřicet branek, spolu s Mbappém nejvíc v Evropě.

Na Euru to ale zatím není ono. Obě trefy, byť jednu vítěznou v prodloužení osmifinále proti Slovensku (2:1), zaznamenal z bezprostřední blízkosti. Byly to šance, které zkrátka musel proměnit. Jinak ale nepůsobí kdovíjak přesvědčivě.

„Myslím, že odvádí výbornou práci. Možná tolik nezáří, jelikož hraje z hloubky, ale pořád je strašně důležitým hráčem pro náš tým,“ zastal se ho kouč Gareth Southgate.

Mapa přihrávek anglického kapitána Harryho Kanea v prvním poločase utkání proti Švýcarsku.

I on čelí kritice za celkově mdlý herní projev, což je možná jeden z důvodů, proč se Kaneovi nedaří. Proti Švýcarsku nicméně někteří útoční hráči díky změně formace trochu pookřáli. Kane však nikoli.

Už jaro z jeho pohledu nebylo ideální.

Po zranění kotníku vynechal březnovou reprezentační přestávku, kvůli problémům se zády pak zmeškal poslední dvě ligová utkání v dresu Bayernu. Přesto na Euru odehrál takřka plnou minutáž. „Vypadá, že není stoprocentně fyzicky připravený,“ shodli se O’Hara s Cundym.

V prodloužení se Švýcarskem musel střídat, když po tvrdém souboji u postranní čáry přepadl přes lahve s vodou. „Už jsem v pohodě, byl jsem jen unavený a po tom pádu jsem dostal křeče do obou lýtek,“ uklidňoval po utkání.

Možná by mu prospěl odpočinek. Anglie má navíc na lavičce třeba Ollieho Watkinse, jenž v uplynulých měsících zářil v dresu Aston Villy, ale na Euru zatím odehrál jen dvacet minut. Není ale na takhle razantní změnu v sestavě přece jenom příliš pozdě?

„Kane není ve své nejlepší formě, ale to není nikdo z týmu. Myslím, že ho Southgate neposadí na lavičku, ačkoli není úplně v pohodě,“ zamyslel se Neville. „Je to těžké rozhodnutí a v téhle fázi turnaje asi až příliš riskantní,“ dodal Cundy.

Anglie nastoupí už ve středu k semifinále s Nizozemskem. Bude u toho Kane?