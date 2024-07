Hurá do finále! Anglie se odbrzdila, kousl Kane i jeho náhradník

Celý turnaj to od nich herně byla bída. Museli to sami vědět, i když se třeba navenek bránili. S takovým potenciálem předvádět tak zoufale málo, to byl hřích. A čekalo se, jestli ho Angličané v závěru fotbalového Eura zvládnou odčinit. Povedlo se? Ano! Nebo je k tomu aspoň velmi zajímavě nakročeno.