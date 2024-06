Anglie, co vlastně chceš hrát? Rooney, Shearer a Fábregas o výkonech favorita

Za výkony na mistrovství Evropy zatím Angličané slyší jen výtky. V podcastu BBC si své řekli i někdejší legendární reprezentanti Wayne Rooney, Alan Sheares a španělský středopolař Cesc Fábregas.

„Tým neměl energii, byl špatně vyvážený,“ řekl Rooney. „Ale za vinu to dávám také hráčům, i oni musí převzít zodpovědnost. Pokud Harry Kane po zápase řekne, že nevěděl, co má dělat, je to problém.“

Wayne Rooney

„To já se pořád snažím přijít na to, co vlastně chtějí hrát,“ podotkl Fábregas.

„Podívejte se na Španělsko. To má jasný plán, má svou tvář. Samozřejmě, zápas může dopadnout dobře ale i špatně, ale aspoň vidíte, co chtějí hrát. U Anglie je to jiné, nevidím sebevědomí při ofenzívě. Harry Kane už nemá nohy na to, aby mohl presovat. Bellingham, Saka nebo Rice to dělali správně, ale když vám jeden hráč z toho vypadne, tak se vám to zbortí,“ řekl Fábregas.

„Máme hráče světové třídy a je úkolem trenéra z těch hráčů dostat to nejlepší,“ prohlásil Shearer.

„Možná jsme to viděli v prvních třiceti minutách prvního utkání proti Srbsku, ale pak už to bylo hrozné. Nemyslím si, že existuje nějaký plán. Vidím tam málo energie. Připadá mi, že jsou hráči zmatení, že neví, kdy a jak mají presovat. A to jde podle mě za trenérem.“

Nepochopení vzbudilo i nasazení Alexandera-Arnolda do středu pole. Zatím se to jeví jako úlet, byť na této pozici v Liverpoolu občas nastupoval. Na pozici pravého obránce je Kyle Walker a třetí pravý bek v sestavě Kieran Trippier hraje vlevo přes nohu.

Kouč Gareth Southgate zatím ani nepřišel na to, jak využít kvality Juda Bellinghama a Phila Fodena. „Bellingham by mohl hrát trochu níž a Foden musí dostat víc volnosti,“ tvrdí Rooney.

„Rád bych v sestavě viděl Anthonyho Gordona. Trenta Alexandra-Arnolda jako hráče miluju, ale ve středu zálohy jsou lepší možnosti,“ dodal Rooney.

„Experiment s Trentem nefungoval, to se musí do příštího utkání změnit,“ zdůraznil Shearer.

Alan Shearer

„Gareth má teď šanci to přehodnotit. Doufám, že udělá pár změn, aby Anglie zase byla v topu,“ řekl Rooney.

Experti rovněž nadnesli, že v týmu chybí zkušení hráči. „Někdo jako Jordan Henderson. Potřebujete někoho, kdo bude mluvit. Já bych ho na Euro vzal,“ řekl Rooney.

Čtyřiatřicetiletý středopolař loni v létě po dvanácti sezonách v Liverpoolu odešel do Saúdské Arábie, jaro už strávil v Ajaxu. Ale do nominace na Euro se nevešel.

„U mladých hráčů tam občas vidíte, že hlavně v ofenzívě panikaří,“ všiml si Rooney.