Rozumíte fotbalštině? Sportovní slang češtinu neprzní, tvrdí lingvista

Když je někdo na míči, pak jistě rozjíždí nadějnou akci. Jakmile se někdo vyloženě hodí na desítku, bude to na beton šikovný ofenzivní záložník, který rád trefuje zařízení, čili střílí na branku. „Ne všechno zní pěkně a ne všechno je laikovi srozumitelné, ale respektuju to. Jsem vůči sportovnímu sociolektu nebo slangu, chcete-li, shovívavý. Rozhodně si nemyslím, že by zrovna fotbalština prznila češtinu,“ říká lingvista Alex Röhrich, učitel z katedry českého jazyka a literatury na Technické univerzitě v Liberci.