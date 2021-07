Zemanovi šampioni: Verratti, Immobile, Insigne... Na všech se podepsal

Prahou odkojený trenérský bard je v Itálii doma, čerstvým mistrům Evropy pomohl vychovat pět fotbalistů. Jsou to maličký čertík Verratti, kanonýr Immobile, neapolský driblér Insigne, pravý krajní bek Florenzi, mladý komplexní záložník Barella...



„Počkat, Barellu si nepočítám. V ­Cagliari hrával za dorost a já ho do áčka nechtěl. Kopat uměl, to bylo jasné všem, jenže nebyl disciplinovaný. Nechával se vylučovat, kazil desítky a choval se jako celebrita, i když na to neměl. Řekl jsem mu: Dokud budeš takový, pode mnou si nezahraješ.“