Na zápasy fotbalového ME ve Wembley budou nově moci i plně očkovaní Britové

Uvedli to dnes zástupci UEFA. V ostatních případech bude nutný již dříve avizovaný negativní test ne starší než 48 hodin. Tato omezení se během ME naopak nebudou týkat skotského Hampden Parku, kde Češi nastoupí proti domácímu výběru a Chorvatsku. Zde nebudou očkování ani test nutné.

„Naší hlavní prioritou je zajistit bezpečný turnaj. Spolupracujeme s místními vládami a zdravotními úřady, abychom dodržovali pokyny platné v hostitelské zemi,“ citovala BBC stanovisko UEFA.

Vstup do Wembley s očkováním se bude týkat pouze britských občanů nad 11 let, kteří obdrželi druhou dávky vakcíny nejméně 14 dní před daným utkáním. Návštěvníci to budou moci prokázat i ve speciální aplikaci. Naopak ostatní fanoušci budou povinni předložit negativní test starý maximálně 48 hodin. Na domácí stadion Anglie může dorazit nejvýše 22.500 fanoušků, tedy 25 procent z celkové kapacity.

Odlišné podmínky budou panovat v Hampden Parku, kde doklad o očkování nebo negativní test nebudou nutné. Fanoušci zde ale budou muset nosit respirátory a dodržovat mezi sebou bezpečnou vzdálenost. Povolená kapacita je zde 12 tisíc fanoušků.

ME se uskuteční také Římě, Mnichově, Baku, Petrohradu, Budapešti, Seville, Bukurešti, Amsterdamu a Kodani.