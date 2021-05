We Are The People. Fotbalové Euro má oficiální skladbu, nazpíval ji Bono z U2

Oficiální song byla napsán na oslavu fotbalového turnaje, který je vrcholem sezony a kvůli pandemii koronaviru byl o rok odložený na letošní červen a červenec.

„Píseň se zabývá výzvami, kterým čelí svět, a zároveň se snaží najít jednotnou odpověď na všechny ty problémy. We Are The People doufá, že odráží pozitivní myšlení, naději a odhodlání potřebné k úspěchu jakéhokoli týmu a že nabídne pocit sounáležitosti. Jednota je hlavním heslem Eura,“ píše se na stránkách Evropské fotbalové unie (UEFA).

Skladba se poprvé oficiálně hrála ve čtvrtek večer v londýnském Wembley, hlavním stadionu šampionátu. Klip byl promítán na obřích obrazovkách, oblouk stadionu byl osvětlen v barvách Eura.

Martin Garrix, světově proslulý DJ a producent, byl představen jako oficiální hudební umělec pro turnaj už v říjnu 2019. Ke spolupráci přemluvil Bona i jeho parťáka The Edge.

„Udělat hudbu pro jednu z největších sportovních akcí na světě společně s Bonem a s The Edge bylo neuvěřitelným zážitkem,“ řekl Garrix. „Jsem velmi hrdý na to, co jsme společně dělali, a jsem nadšený, že to můžeme konečně sdílet s celým světem.“

O rok odložené Euro začne 11. června v Římě soubojem mezi domácí Itálií a Tureckem. Čtyřiadvacet účastníků je rozděleno do šesti skupin po čtyřech, hraje se v jedenácti městech napříč kontinentem.

Nedávno o pořadatelství přišly Dublin a Bilbao, protože kvůli pandemii koronaviru tamní úřady nedokázaly garantovat účast diváků na tribunách. Zápasy z Bilbaa převzalo jiné španělské město Sevilla, duely z Dubliny dostal Petrohrad, který figuroval už v původní dvanáctce měst.

Česká reprezentace se ve skupině D střetne se Skotskem a Chorvatskem v Glasgow, poslední utkání základní části odehraje ve Wembley proti Anglii.