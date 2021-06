Zatrpklý Bale. Zloba na sudího, úprk z rozhovoru. Ještě nekončím, vzkázal pak

Bale po neslavném konci Walesu na turnaji přišel do mixzóny pro držitele vysílacích práv a po několika dotazech stanice BBC jej vytočila ta poslední.

Šlo o konec jeho reprezentační kariéry.

Sám Bale před Eurem avizoval, že je ohledně své budoucnosti rozhodnutý. Ale prohlásil, že s oznámením počká na dobu po turnaji, protože by „způsobilo chaos“.

Wales - Dánsko 0:4 první čtvrtfinalista, Dolberg se trefil dvakrát

Je pravdou, že na otázku o jeho pokračování ve velšském dresu musel odpovídat už na předzápasové tiskové konferenci. Možná i proto neudržel nervy a z interview nasupeně odkráčel poté, co zaslechl sotva úvod reportérovy věty: „Vím, že se vás ptali, zda duel s Dány bude vaším posledním v dresu Walesu. Vy jste řekl, že byste rád alespoň o jeden víc...“

Uvedl téma, ale dál se novinář nedostal.

„Je zklamaný, stejně jako všichni hráči v kabině,“ uvedl kouč Rob Page.

„Proč by ale měl odpovídat na otázku ohledně své budoucnosti? Podle mě je to necitlivá otázka. Jaký má smysl se ho na to ptát, sotva odejde po porážce ze hřiště? V takovou chvíli s vámi cloumají emoce, takže udělal dobře, že odešel, aby si uspořádal myšlenky,“ hájil svou oporu trenér, který na Euru zastupoval Ryana Giggse, jenž čelí obvinění z napadení dvou žen.



Bale se později přeci jen k ožehavému tématu vyjádřil pro domovskou stanici S4C.

„Chci dál hrát. Lidé neustále pokládají hloupé otázky, ale já přeci miluji hraní za Wales. Budu za něj nastupovat tak dlouho, dokud budu hrát fotbal,“ uvedl Bale s tím, že by se s reprezentací rád zúčastnil nadcházejícího mistrovství světa (2022), jehož kvalifikace v březnu začala.

Ale zpět k Euru, které pro minulého semifinalistu skončilo už na prvním soupeři v play off. Bale se po porážce s Dánskem zlobil na hlavního rozhodčího Daniela Sieberta, který podle něj podlehl atmosféře, již na stadionu v Amsterdamu vytvořili dánští fanoušci.

„Měl jsem pocit, že rozhodčího možná ovlivnili fanoušci,“ řekl po utkání.

Baleovi se v utkání nelíbila už situace před druhou brankou, kdy si stěžoval, že gólu Kaspera Dolberga předcházel faul Simona Kjaera na Kiefera Moorea. V závěru zápasu pak protestoval proti červené kartě pro Harryho Wilsona. Sám dostal v nastaveném čase žlutou kartu.



„Pochopitelně jsme všichni zničení. Prvních 25 minut jsme měli utkání pod kontrolou, vytvářeli si šance. Kluci bojovali jako vždy. Ukázali jsme srdce a víme, že výsledek možná neodráží, jak to na hřišti vypadalo, ale i tak jsem spokojený s tím, jak jsme se rvali. Musíme se z toho do budoucna poučit,“ uvedl Bale, který výpadek označil i za promarněnou příležitost.



V ten moment ještě nebylo zřejmé, zda jednoho z nejlepších velšských fotbalistů všech dob fandové národního týmu opět uvidí v reprezentačním dresu. Nedlouho poté je uklidnilo, že Bale ke svým 96 zápasům a 33 brankám snad ještě nějaké přidá.