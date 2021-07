Nedvěd, Rosický, Čech a Darida. Jak se loučili reprezentační kapitáni

Vladimír Darida to tak daleko nedotáhl, ale na třech evropských šampionátech si zahrál. Po letošním řekl sbohem. Prohrálo se čtvrtfinále a odteď budou kapitánskou pásku navlékat jiní.



Jak se loučili kapitáni v samostatné éře? Čísla, která uvádíme, mají zdroj z portálu eu-football.info.

Tomáš Rosický (jako kapitán 44krát). Možná byste nečekali, že na čele žebříčku bude zrovna hubený chlapík, který byl tolik náchylný na zranění. I svůj poslední zápas v reprezentaci Rosický odkulhal. Jednalo se o remízu 2:2 s Chorvatskem v roce 2016. Rosickému prdlo v zadním stehenním svalu. Dnešní sportovní ředitel Sparty měl na tyhle chvíle pech. Žádný cizí kontakt, žádný faul, prostě smůla. A nepostup.

Chorvatský záložník Marcelo Brozovič nahání v utkání mistrovství Evropy 2016 českého kapitána Tomáše Rosického. Kapitán Pavel Nedvěd semifinále Eura 2004 proti Řecku nedokončil. Střídal kvůli zranění.

Pavel Nedvěd (jako kapitán 40krát). Říkalo se o něm, že je prototypem kapitána. Nicméně začínal od nuly. Trenérům vadilo, že je příliš agresivní a neumí odhadnout, kdy přibrzdit nebo polevit. Nakonec to ovšem dotáhl do semifinále Eura 2004. Plakal bolestí i smutkem, když musel kvůli zranění střídat. Ještě se do mužstva po více než roce vrátil, aby pomohl postoupit na mistrovství světa, což byla fantastická věc. Pak se při nekončícím aplausu v Uherském Hradišti rozloučil při přáteláku se Srbskem (prohrálo se 1:3).



Jiří Němec (jako kapitán 35krát). Mimochodem, právě od něj se Nedvěd učil, jak správně vést tým. Byli jako dvojčata, byť je dělilo šest let. Nedvěd býval pruďas s vyřídilkou, Němec ostatním velel příkladným zanícením a přísným kukučem. Aspoň mezi novináři měl pověst nemluvy. Vzpomenete si na jeho poslední zápas? Dánové, poslední český soupeř na letošním Euru, v Praze uhráli remízu 0:0 v kvalifikaci o mistrovství světa 2002. Němcovi bylo šestatřicet. Zatímco Dánové postoupili rovnou z prvního místa, Češi v baráži nestačili na Belgii.

Český reprezentant Václav Němeček přebírá na tribuně londýnského stadionu Wembley stříbrnou medaili od britské královny Alžběty II. Za ním stojí Jiří Němec, ceremonii sleduje i český prezident Václav Havel.

Václav Němeček (jako kapitán 33krát). Na stříbrném Euru 1996 měl původně anglické královně Alžbětě představovat senzační finalisty on. Úklona, pukrle, zdravice. Jenže trenér Uhrin nakonec ve středu zálohy upřednostnil běhavějšího Bejbla. I tak zaslouží Němeček hlubokou poklonu. Reprezentační derniéru měl, proti své vůli, v evropském semifinále proti Francii. Parádně tam odpracoval celý zápas i prodloužení. Do vítězných penalt šli jiní.



Petr Čech (jako kapitán 31krát). Rekordman v počtu reprezentačních startů. Zastavil se na čísle 124, ale loučil se porážkou. Už je to déle než pět let, co při mistrovství Evropy v Lens nestačil na dvě turecké střely. Před novou kvalifikací měl jasno: „Jsem perfekcionista a nechci začínat to, co taky nemusím dokončit.“ Teď dělá ředitele v Chelsea.

Brankář a kapitán Petr Čech po utkání s Tureckem, které bylo jeho posledním v národním týmu. Český kapitán Vladimír Darida v akci na svém třetím evropském šampionátu. Po čtvrtfinále reprezentační kariéru uzavřel.

Vladimír Darida (jako kapitán 20krát). Ani on v posledním utkání nevyhrál. Dokonce ho minula nominace do základní sestavy. Rozhodně se nečekalo, že by se po sobotním čtvrtfinále rozloučil, Darida však překvapil. Chce sledovat, jak v covidové době, která je přísná na karantény a izolace, vyrůstá jeho malý syn. Proto kapitánská páska prozatím míří na ruku Tomáše Součka.