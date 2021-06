Euro 96? Jiná doba, řekl Angličanům Coufal. Zajímali je i hráči pro West Ham

Na tradičním sobotním mediálním setkání měly výjimečně přednost dotazy novinářů ze zahraničí. I díky přítomnosti Vladimíra Coufala, jednoho ze tří českých hráčů v Premier League.



„Vyhovuje vám, že jste ve skupině na Euru spíš outsidery?“

„Těšíte se na setkání s klubovým spoluhráčem Declanem Ricem?“

„A kdo bude další z Čechů, kterého doporučíte do West Hamu?“

„Není jednoduché dát za někoho ruku do ohně, jako to udělal Tomáš při mém příchodu do Anglie,“ řekl Coufal. „Ale pár českých hráčů, o kterých jsme se ve West Hamu bavili, by se v týmu určitě neztratilo. Ale nezlobte se, nechci odhalovat plány klubu,“ zůstal tajemný.

To jeho spoluhráč Tomáš Souček byl ve středu před novináři o fous sdílnější. A když dostal konkrétní dotaz na Alexe Krále, jednoho z hlavních adeptů na přesun do Londýna, přiznal: „Do okruhu hráčů, o kterých jsme mluvili, určitě patří. Své kvality na různých úrovních prokazuje už dva nebo tři roky.“

Podobně jako se to v nejsledovanější soutěži světa daří právě Součkovi s Coufalem. Dva nerozluční parťáci z Česka pomohli West Hamu k nečekanému vzmachu: z boje o záchranu rovnou do Evropy.

I proto je o ně mezi fotbalovými experty, fanoušky i novináři takový zájem.

„Moc si toho ceníme a jsme rádi, že jsme s Tomášem ukázali, že i čeští neznámí hráči mohou hrát důležitou roli v takové lize, jakou je ta anglická,“ pokračoval Coufal.

Jakou roli budou hrát na Euru?

„Skupina je velice těžká. Navíc se dvěma venkovními zápasy ve Skotsku a s Anglií, třetí do party je Chorvatsko, nesmírně silný tým a poslední finalista mistrovství světa,“ zhodnotil osmadvacetiletý český bek.



Angličané připodobňují českou misi k čtvrtstoletí starému úspěchu, kdy právě na ostrovech reprezentační tým kolem Patrika Bergera, Vladimíra Šmicera či Karla Poborského dokráčel k senzačnímu stříbru.

„Ale vzít si z toho něco je složité. Všichni jejich úspěch samozřejmě respektujeme, chtěli bychom ho napodobit, ale fotbal se od té doby hodně vyvinul a změnil,“ myslí si Coufal. „Já osobně jsem v kontaktu s Vláďou Šmicerem, drží nám palce, ale že bychom si od nich brali nějaké rady, to ne. Máme dostatečně kvalitní trenéry, aby nám poradili sami.“

I když nevyloučil, že před zmiňovaným duelem proti Anglii, třetím ve skupině, se rádce stane i on se Součkem. A s Matějem Vydrou, jenž v Premier League rovněž působí.

„Předpokládám, že si s trenéry sedneme a pobavíme se. Všichni víme, že síla Anglie je neskutečná, obrovská. Je to jeden z největších favoritů na zlaté medaile, tenhle konkrétní zápas si nesmíme udělat těžší, než je. A zkusíme celé Wembley překvapit,“ slíbil Coufal.



Ale postupně: nejdřív se Češi musí zmátořit z pátečního debaklu v Itálii, kde v přípravě prohráli 0:4. V úterý zvládnout generálku s Albánií a pak především vstup do samotného turnaje proti Skotsku a Chorvatsku.

„Určitě kvůli jedné facce, kterou jsme dostali s Italy, nehodíme tříletou práci do koše a nezačneme najednou měnit náš herní styl,“ vrátil se Coufal k neúspěchu v Boloni. „Chtěli jsme být odvážní, ale nesedlo nám to, už v minulosti jsme však ukázali, že dovedeme s naší aktivní hrou čelit i nejtěžším soupeřům.“

Tedy i těm, které Češi za pár dnů potkají na Euru.