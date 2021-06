Měl šanci na Euro, zranění sen utnulo. Černého by čekalo zvláštní osmifinále

Pro fotbalistu Václava Černého by to byl zvláštní zápas. Nebýt vážného zranění kolene, s největší pravděpodobností by se na mistrovství Evropy s národním mužstvem chystal na osmifinále proti Nizozemsku, kde od šestnácti žije.